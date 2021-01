Jednoznačné signály, že jste ve špatném vztahu

Jedním ze způsobů, jak v životě dosáhnout toho, co chcete, je vědět, co naopak nechcete. To platí i ve vztahu.

Chcete-li se vyhnout zármutku z nefungujícího vztahu, a naopak se „usadit” v tom fungujícím, zapamatujte si tři věci, které jasně ukazují, že stávající vztah oním dokonalým rozhodně není.

Ani jeden z vás na vztahu nepracuje

Každý by měl vědět, že na vztahu je třeba neustále pracovat, aby fungoval. Pokud tak jeden z vás nečiní, a snahy jsou jen jednostranné bez jakékoli odezvy, nemá to smysl.

Stejně jako když jeden z dvojice není ochoten udělat byť sebemenší kompromis. Pokud se tak chovají oba partneři, je rozchod jednoznačným východiskem, souhlasí vztahový kouč James Allen Hanrahan.

Vztah vás unavuje

Máte pocit, že vás aktuální vztah unavuje a nepřináší vám nic pozitivního? Pak jde o další znak toho, že není šťastné v něm déle setrvávat.

Stejně tak jako když nejste ve vztahu společně schopni stále uzavřít nedořešené spory. Pokud si nevíte rady, je někdy vhodné naslouchat svému tělu, které vám určitě mnohé napoví.

Místo pocitu štěstí zmatek

Pokud v poslední době stále častěji přemýšlíte o tom, co se to vlastně ve vašem vztahu děje, a jste z toho zmatení, je na čase zpozornět. Zkuste se nejprve zeptat partnera, jak to vidí on, případně si o tom promluvte. Pokud v tom problém nevidí, možná mu to vyhovuje, nebo podobnou situaci navozuje schválně.