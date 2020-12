Jednoduché gesto, které vztah činí pevnějším

Podle vědců je přitom úplně jedno, jakým způsobem druhého za ruku držíte, většinou se jedná o čistě intuitivní záležitost. Pocit zklidnění pak nastává téměř okamžitě, zejména na ženy to funguje doslova magicky.

Může za to náš mozek. Jak ukázala studie psychologů z University of Virginia, skrz prsty dostává mozek signál, který zaktivuje centra reagující na stres.

Dotyk je velmi důležitý, je to forma kontaktu a komunikace

Pokud tedy chcete zůstat zdraví, pak je důležité soustředit se i na kvalitu vztahu, ve kterém žijete. Pokud ve vztahu převažuje negativita a stres, pak je to cesta do pekel. Velmi významně to zvyšuje riziko srdečních infarktů a dalších kardiovaskulárních onemocnění.