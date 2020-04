Je normální, že váš partner masturbuje

„Někdy muži masturbují kvůli tomu, že je to nejrychlejší způsob, jak dosáhnout uvolnění,“ říká Foxová pro NetDoctor.

Podle sexuální koučky se muži k masturbaci uchylují také ve chvíli, kdy cítí, že vy sama na sex nemáte náladu. „Zároveň se může stát, že sami nemají energii na to, aby vás k sexu vyzývali,“ dodává Foxová.

Jak už bylo zmíněno, masturbace může pozitivně ovlivnit váš vztah. Proto není na škodu, když ji do svého života zakomponujete i vy sama.

Je mylnou představou, že by se masturbaci měli oddávat pouze mladší lidé nebo singles. Podle Foxové ovlivňuje náš sexuální život mnoho faktorů – těhotenství, narození potomka, menopauza nebo třeba stres.

„To, co se vám líbilo před rokem, vás aktuálně vůbec nemusí vzrušovat. Právě proto je důležité, abyste neustále byla v kontaktu se svým tělem a věděla, co se vám líbí,“ dodává Foxová. Právě tuto znalost vlastního těla můžete následně promítnout do sexuálního života.