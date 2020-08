Jak zlepšit vzájemnou důvěru ve vztahu

Soudržnost je ve vztahu to hlavní. Partneři tu mají být jeden pro druhého, a to i po měsících a letech vztahu. Nejde vybudovat nějaký základ a spoléhat na to, že nám pak vztah vydrží navěky bez dalšího snažení - neberte proto partnera jako samozřejmost.

Sdílíte se svým partnerem své sny a přání, a on s vámi? I to je ve vztahu důležité, stejně jako podpora v jejich případném plnění.

I když má každý čas od času potřebu si postěžovat, že jeho protějšek neudělal to nebo ono, zkuste se ovládnout a nedělat to. Vaši přátelé ani rodina nepotřebují vědět, že je partner bordelář, nebo že partnerka nevalně vaří. To jsou věci, které by měly zůstat soukromé a řešit se vždy jen mezi partnery.