Jak včas poznat, že vám druhý lže

Prokouknout někoho, kdo nás takzvaně tahá za nos a lže, jako když tiskne, není vůbec jednoduché. Zvlášť když to umí. Podle vědců nepoznáme až osmdesát procent lží, jež nám někdo sdělí. Pokud by se podařilo najít univerzální způsob, jak lež stoprocentně odhalit, naše společnost by se změnila od základu. Přesto existují lidé, kteří do jiných tak nějak vidí lépe než ostatní. Jak to dělají? A proč vlastně lžeme?