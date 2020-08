Jak u ženy probudit neskonalou vášeň

Muži ji často podceňují, přitom pro většinu žen je tím nejdůležitějším v navození jejich náruživosti. Do předehry ale nespadají jen samotné doteky těsně před pohlavním stykem, ale i hezké esemesky či milý telefonát během dne apod.

Pokud si muž udělá čas a během dne začne ženu připravovat na to, co s ní večer plánuje, pak samotný prožitek bude pro oba mnohem intenzivnější. Žena potřebuje na vše mnohem víc času než muž. A jak muž pozná, že je již žena maximálně vzrušená? Jednoduše v tom, že sama začne dávat jasně najevo, že je ideální čas pokročit dál.

Není pravda, že by ženy nerady experimentovaly. Jen při tom rády sdílejí potěšení. To znamená, že muži na ně musí za všech okolností myslet - na jejich prožitky, pocity a do ničeho je nenutit. Zvlášť pokud s tím ženy dopředu nesouhlasily a nedaly jim k tomu své povolení.