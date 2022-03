Jak si udržet přátele

„A právě proto, že jsou dobrovolná, opouštíme je, když se dostaneme do časového presu,“ upozorňuje odbornice. Udržet je živá a intenzivní v plném zápřahu práce a rodiny je těžké.

Často je to ale jen iluze. „Současný rychlý životní styl i povrchní komunikace, ze které vzniká falešná intimita, ztěžují vytváření a udržení si opravdových přátelství.“

Není tedy divu, že přátelství s věkem spíše ubývá. Nedávná studie ukázala, že maximální počet přátel máme okolo pětadvaceti let. To platí pro ženy i pro muže. Poté lidé začnou upřednostňovat kariéru i romantické vztahy a následně rodinu, takže se přátelství dostane na druhou kolej.

A je to pravda. Mnohé studie poukazují na to, že smysluplné vztahy vylepšují život. Zdravotní experti z Harvardovy univerzity uvádějí, že během času, který trávíme s lidmi, se kterými máme dobré vztahy, se zbavujeme škodlivého stresu. Ten může negativně ovlivnit koronární tepny, funkci zažívání, regulaci inzulínu a imunitního systému.

A kupodivu to zdaleka neplatí jen tehdy, když jsme s nimi v dobré náladě nebo když o nás pečují. Přátelství nás léčí, i když pomáháme my jim.

Koučka Dyan Williamsová proto nabízí základní manuál pro to, jak si v uspěchané době přátele udržet:

Setkávejte se ve skupině. Výzkum ukazuje, že jednotlivci jsou více schopni udržet přátelství, pokud jejich kamarádi mají dobré vztahy navzájem. Zvlášť v případě, kdy máme nedostatek času. Společná setkání nám pomohou zjistit, jak se všichni zrovna mají a co prožívají. Takže když ve svém diáři uvidíte volné odpoledne či večer, pozvěte je k sobě. Uvidíte, kolik se jich dostaví. Samozřejmě, za téhle konstelace se nejspíš nedostanete k hlubším a osobnějším rozhovorům, na ty si budete muset počkat na setkání ve dvou.

Dělejte spolu běžné aktivity a povinnosti. Třeba rodinný nákup může být daleko menší otrava, pokud na něj jdete ve dvou. Povídat si o životě můžete i mezi regály. Můžete spolu třeba i studovat na zkoušky či doktorát, i když se každý bude věnovat jinému oboru. Pozvat kamarády do světa naší všednosti je v pořádku. Milujete fitness? Zkuste nabídnout své kamarádce, že si s vámi může zlepšit fyzičku. Musíte se starat o děti? Pozvěte svého kamaráda k sobě, aby se s vámi podíval na rodinný film, ať už vezme vlastní děti, nebo ne.

Když máte hodně práce, řekněte to. Zaneprázdnění lidé ztrácejí přátele, protože zaneprázdněnost může působit jako nezájem. „Nestíhám“ totiž bývá ta nejběžnější výmluva, pokud na někoho nemáte náladu. Vyplatí se proto ujistit kamarády, že nestíháte doopravdy. Dejte jim najevo, že si jich vážíte a že schůzku naplánujete hned, jak to jen bude možné.

Koučka ještě doporučuje, abychom si uvědomili, proč chceme být právě s těmi konkrétními přáteli, a dávali jim to najevo. A také to, že je odrazujeme, když si co chvíli neodpustíme negativní komentář, vidíme hlavně chyby a neváháme je odsuzovat.