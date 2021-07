Jak si udržet pozitivní náladu navzdory negativním myšlenkám protějšku

Obecně vzato má negativní myšlenky a nálady jednou za čas v životě každý. Často stačí svého partnera či partnerku vyslechnout, případně přijít s nabídkou menší pomoci, a problém je brzy vyřešen. Při delších potížích se nabízí i pomoc odborníka.

Pokud ale žádné nabídky pomoci nezabírají, a reakcí je jen větší negativita, doporučuje manželská a vztahová poradkyně Nicola Beerová několik tipů, jak si i v takovém případě udržet pozitivní mysl a dostatek energie.

„Rozhodně se z ničeho sami neobviňujte a neberte to jako vlastní selhání,” uvádí odbornice pro server Yourtango.

Vyvarujte se používání negativních emocí

Při komunikaci s našimi blízkými často „přelaďujeme“ na jejich emoce. Pokud je například partner naštvaný, podvědomě zrcadlíme stejné emoce, abychom se dostali na stejnou vlnu.

Problém je ale v tom, že v podobné situaci, kdy přecházíme k negativismu, si ubíráme svou vlastní energii. Stejně tak i naše pomoc bývá méně efektivní, a to právě kvůli negativním emocím.

Odbornice proto radí snažit se zůstat co nejvíce v klidu, ukázat soucit i porozumění jde i bez toho, aniž byste ohrozili svou vlastní energii.

Emoce protějšku nejsou vaše zodpovědnost

Je třeba si uvědomit, že každý člověk je zodpovědný sám za sebe a za své pocity, a to i v partnerství. Převzetí zodpovědnosti za to, že se manžel či přítel cítí pod psa, a snaha to vyřešit, je možná jako nápad zajímavá, ale v reálu nic nevyřeší. Lepší je udržet si pozitivní přístup a snažit se ho „přenést“ i na něj.

„Mnoho klientů, se kterými pracuji, zjistilo, že když se oprostí od domnělé zodpovědnosti za pocity toho druhého, dokážou ve výsledku nejen lépe reagovat na danou situaci, ale i více pomoci,“ uvádí Beerová.

Nesuďte ani nepředpokládejte, že něco víte lépe

Mnohdy máme pocit, že víme lépe než partner, co je pro něj nejlepší. Jenže málokdy je to skutečně pravda. Ve snaze ho „donutit“ k nějaké činnosti spíše brzy skončíme s podobnými pocity jako on. Nejlepší pomoc je tak nechat protějšku prostor na vlastní názor.

Stejně tak není vhodné odsuzovat někoho za jeho negativní pocity. I když to bude třeba jen ve skrytu duše a ne nahlas, i tak to přinese ve výsledku více negativity nejen druhému člověku, ale i nám samým, vysvětluje poradkyně.

Nevydávejte zbytečně svou vlastní energii

Vytváří váš protějšek ze všeho drama? Snaží se ve vás vyvolat emoční reakci, aby získal vaši pozornost? „Pokud je vaše odpověď ano, vězte, že ve chvíli, kdy zareagujete, vydáváte vniveč svou vlastní energii,“ uvádí Beerová.

„Jedna klientka, se kterou jsem pracovala, zjistila, že čím více reagovala na stížnosti manžela, tím více jich bylo. Nakonec to eskalovalo do bodu, kdy začal být pasivně agresivní a tvrdil, že je jeho žena stejně agresivní a negativní jako on. Žena nakonec dospěla do bodu, kdy přestala téměř reagovat. Místo toho jen odvětila, že má asi pravdu. Po čase muž změnil své dramatické projevy a jejich manželství bylo nakonec zachráněno,“ uvedla odbornice jeden z mnoha příkladů.

Jak dodává, nejde rozhodně o to nikdy nevyjadřovat svůj postoj nebo názor. Jen je vždy lepší si uvědomit, zda to v dané chvíli opravdu stojí za to.

Nepřijímejte vinu, pokud není oprávněná

Řada lidí někomu opakovaně vyčítá věci, které jsou mimo jejich kontrolu. Ale jen proto, že vás někdo z něčeho obviní, není třeba onu vinu přijmout, pokud není oprávněná.

„Pokud jste za něco odpovědní, postavte se k tomu čelem a napravte to, ale jinak ze sebe nedovolte dělat obětního beránka. V takové chvíli není třeba reagovat ani se nijak bránit,“ tvrdí Beerová.