Jak se vypořádat s nevěrou

Zkuste tedy své emoce nepotlačovat, a naopak s nimi pracujte. Je důležité, abyste se po malých krůčcích vyrovnávala s tím, co se stalo. Pomocnou ruku vám může nabídnout i zkušený psycholog nebo psychoterapeut.

„Po provalené nevěře máme pocit, že všechno, co partner dříve dělal a říkal, byla lež. Věřte ale, že posedlost minulostí není zdravá a rozhodně vašemu psychickému rozpoložení nepomůže,“ varuje sexuolog Weiss pro Brides.

Stejně tak myslete na to, že by rozhodnutí mělo vycházet čistě z vašeho přesvědčení. Nedovolte, aby do něho zasahovali přátelé nebo vaše rodina.