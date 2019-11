Jak se správně pohádat

Vracet se v hádce do minulosti je neproduktivní. Foto: Profimedia.cz

Dá se s partnerem pohádat správně? Jít do konfliktu je často riziko, ale pokud chceme na světlo vynést nepříjemné vztahové věci, nejde to jinak. Podle psychologů existují pravidla hádky, díky kterým se dá napjatou situací projít lépe. A partner, který chce řešit nějakou nepříjemnost, by se jich měl držet.