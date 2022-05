Jak rozpoznat narcistu už na prvním rande

Lichotí vám, že objednává jídlo i pití (vždy to nejlepší), otevírá vám dveře? Navíc má sex-appeal a sebevědomí z něj doslova tryská. Nejspíš se vás také hodně dotýká či vám jinak projevuje náklonnost, dárky pro něj nejsou zcela neznámé slovo.

Ve všech ohledech jeho popis ukazuje na naprosto dokonalého muže. Je to fajn, že? Nebo možná až trochu děsivé? Je-li to ve zdravých mezích, pak to rozhodně není na škodu.

Pokud vám ale vnitřní hlas i přesto radí být opatrná a nepodlehnout všem svodům, držte se toho. Ne všechny vlastnosti mohou být v čistě vašem zájmu, možná se za nimi skrývá nebezpečný narcista snažící se vás ovládnout.

Pokud váháte, zkuste se zaměřit na některé atributy, které hodně naznačí, radí na svém blogu koučka Catherine Behanová, jejímiž hlavními obory jsou randění, sex a intimita.

Konverzaci vždy stočí na sebe

Narcista si jednoduše nemůže pomoct. V rozhovoru bude stáčet téma na sebe. Bez ohledu na to, o čem budete mluvit, on vždy přidá své zkušenosti a zážitky ve snaze zaujmout více.

Na prvním rande to může být možná okouzlující, protože je přece tak charismatický a zábavný. Možná vás to trochu zamrzí, protože ho nezajímá tolik váš názor, ale neozvete se, protože nechcete zranit hned jeho city. A to je špatně.

Neprojevuje o vás skutečný zájem

Je na konci schůzky něco zásadnějšího, co o vás ví? Nebo to bylo spíše tak, že jste celý večer poslouchala o jeho dětství, domácích mazlíčcích, zájmech atd.? Pokud se už na prvním rande cítíte opomíjena, rozhodně to nepodceňujte.

Je netrpělivý

Sledujte, jak zvládá různé situace. Je schopen se naprosto rozčílit, když váš stůl není dokonale připraven? Kvůli nekvalitní službě je schopen dotyčného zcela ponížit? Nadměrné stížnosti na cokoli rovněž mohou poukazovat na skrytého narcistu.

Je vybíravý

Máte schůzku v restauraci a jemu strašně vadí, že vám vybrali stůl v rohu nebo poblíž kuchyně? Je dost možné, že ztropí scénu a bude chtít jiný, kde bude moci být všem „na odiv“. Narcisté se jednoduše považují za zvláštní a „privilegované“ a také vyžadují, aby tak s nimi bylo zacházeno.

Cítíte se díky němu výjimečná. Protože od vás něco chce

Když se narcista začne zajímat o něco, co máte vy, a vycítí, že to může naplnit jeho potřebu, začne se o vás až nadměrně zajímat. Stane se doslova odborníkem na to, abyste se cítila výjimečně – od objednávání v restauraci až po dohlédnutí, abyste došla třeba domů, bude na vás dávat pozor.

Pokud jde ale o narcistu, vše, co motivuje jeho náklonnost k vám, je o ukojení jeho vlastních potřeb – peněz, kontroly či sexu.

Vyžaduje plnou pozornost

Narcistům nedělá dobře, když je někdo nebo něco rozptyluje. Je tedy možné, že bude mít brzy sarkastické poznámky ohledně toho, kolik času trávíte prohlížením telefonu, povídáním o tom, jak jste se měla v práci, či čemkoli jiném. Nebude trvat dlouho a konverzace bude brzy jen o něm.

Je společensky zdatný

Pokud mu budou lidé okolo něj věnovat dostatečnou pozornost a úctu, bude díky němu vaše rande naprosto okouzlující a on bude výtečný společník.

Může mít rovněž dobré sociální dovednosti v tom, jak zapojit ochotně do konverzace i ostatní lidi. Opět je to ale jen o tom, aby všichni věnovali pozornost jemu a jen jemu.

Kritizuje téměř vše

Má podle vás dokonalý život, přesto si téměř neustále stěžuje na práci, život nebo cokoli jiného, o čem zrovna mluví. Narcisté totiž neustále hledají chyby. Ventilují vše, co vnímají jako nepříjemnost sami pro sebe.

„Klidně může projet na červenou, protože podle něj svítila příliš dlouho, a on je jednoduše unavený z toho, jak někdo jiný řídí jeho život. Vycházím z pravdivých zkušeností,“ uvádí jeden příklad z mnoha koučka.

Rád dá k dobru, kolik peněz a času do vás investuje

Ve snaze cítit se obdivován, nezapomene zmínit, kolik času a peněz ho stálo, aby zařídil danou rezervaci nebo cokoli jiného... právě pro vás. Bez ohledu na to, jak vděčná mu budete, nejspíš budete mít dříve či později pocit, že vám stejně nevěří.

Nezdravě žhavá chemie

Klasickým znakem narcismu je až nebývalé sexuální kouzlo a chemie. „Muži, kteří v narcismu dosahují vysokého skóre, mají tendenci převyšovat ostatní muže v řadě sexuálních setkání a zkušeností,“ vysvětluje pro americký časopis New Republic spisovatel Jeffrey Kluger.