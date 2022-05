Jak rozhodně nezačínat vztah

„Pokud to se vztahem myslíte vážně, musíte být od začátku upřímní a otevření. Musíte emocionálně růst a učit se, že i zranitelnost může znamenat hluboký a smysluplný vztah. Není to známka slabosti,“ vysvětluje.

„Užíváte si vzájemnou společnost, hledáte kompatibilitu, bavíte se. Jakmile ale budete na všem lpět a chtít mít pocit kontroly, může to u protějšku vyvolat obavy. A to na úkor počínajícího vztahu,“ vysvětluje.

A rozhodně to není jen o tom, co ve vztahu chcete, ale i o tom, jak moc budete toužit po vzájemném kontaktu. Psaní zpráv či volání co pár minut také není dobrým postupem, byť to nemyslíte nijak zle.