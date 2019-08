Jak řešit sexuální problémy v jakémkoli věku

Důvodů, proč si člověk neužívá tolik milostných chvilek jako na počátku vztahu, bývá v každém partnerském svazku celá řada - nechuť, děti, spousta práce, péče o domácnost atd.

Nedávný britský výzkum poukázal na fakt, že méně než polovina Britů ve věku 16-44 let má sexuální styk alespoň jednou týdně. Od 35 do 44 let se pak číslo výrazně snižuje. Není tak žádným překvapením, že obecně téměř polovina žen a dvě třetiny mužů touží po častějším milování.

Ať už jsou na vině výše zmíněné důvody nebo třeba užívané léky či tělesná kondice, v každém věku se s tím podle odborníků dá něco dělat, uvádí server Telegraph.

Ve dvaceti

Kolem dvacátého roku života jsou lidé většinou ve své nejlepší kondici. To ale automaticky neznamená, že jsou spokojeni i se sexem. Jeho četnost, ale i prožitky z něj v tomto období často hatí četné úzkosti a obavy, zda to dotyčný „dělá správně”.

Vše pak může zhoršovat podle sexuální terapeutky Amandy Majorové i snadná přístupnost k pornu na internetu, kde se vše zdá být jednoduché a dokonalé.

„Řešení je naštěstí jednoduché, vše je o komunikaci. Naučte se o sexu a sexualitě otevřeně mluvit, sdílejte své obavy i touhy,” radí.

V tomto věkovém období se také každá desátá žena mezi 16 až 24 roky opakovaně setkává s bolestivostí při styku. I s tím se dá většinou něco dělat, nejlepší je nestydět se a poradit se s odborníkem.

Ve třiceti

Kolem třicátého roku života začínají ženy mnohonásobně více uvažovat o založení rodiny. Jde o důležitý a chtěný krok, věci s ním spojené však mohou mít na sexuální život neblahý dopad - potíže v těhotenství, nesnadný porod, nespavost miminka, kojení atd.

„V tomto případě mnohdy pomůže, pokud si pár ještě před narozením potomka promluví o tom, jak se jejich sexuální život může změnit a jak se tomu přizpůsobit. I s možnými zdravotními změnami v podobě snížené citlivosti při sexu a dalšími opět pomůže lékař,” radí odbornice.

Po čtyřicítce

Aby nebyla řeč jen o ženách, i muži mívají mnohé problémy. Kolem čtyřicátého roku věku se může začít objevovat například erektilní dysfunkce, vysvětluje David Goldmeier z Imperial College London.

„U mladších mužů bývá tento problém častěji spojován s nadměrnou úzkostí, u starších pak mohou být na vině cukrovka, vysoký krevní tlak nebo nadváha. Ve všech případech platí, že je lepší se poradit s lékařem. Řešení jednotlivých problémů pak může mít pozitivní vliv na problémy s erekcí,” vysvětluje.

V tomto věku se také začínají na zmíněných potížích projevovat i starosti o rodinu, zejména pak péče o starší rodiče, což se projevuje vyčerpaností a nechutí na sex.

Po padesátce

Padesátý rok věku je z hlediska životních událostí pro mnoho žen přelomový, a to z důvodu nastávající menopauzy a potížemi s tím spojenými. Jednou z častých bývá vaginální suchost, která trápí kolem 70 % padesátnic. Hormonální změny pak mají negativní vliv i na libido jako takové, vysvětluje praktická lékařka Louise Newsonová.

„Mnoho žen se mi svěřuje, že stále milují své muže, ale už jednoduše nemají chuť na sex. Raději čekají, než jejich polovička usne, a pak si jdou lehnout. Když se k tomu přidá přibývání na váze, únava, nespokojenost s vlastním tělem, není se čemu divit, že se necítí sexy a do milování se jim nechce,” vysvětluje.

Pro oba partnery je tak těžké se se vším vyrovnat. Milostný život není ale jen o sexu. Pro některé páry může být v tomto věku dostatečně uspokojující i pouhé mazlení.

Pro některé naopak sex teprve teď začíná představovat opravdu něco úžasného. Ale neužívají si ho tolik, jak by chtěli, protože už na to jsou přeci moc staří. I v tomto případě je rada jednoduchá - nehleďte na okolí a užívejte si to, co je vám příjemné.

Okolo šedesátky

Po šedesátce pro mnoho lidí začíná nová etapa života. „Po rozvodu či smrti partnera si mnozí znovu najednou užívají randění, které roky nezažili. I tady ale platí, že by se lidé neměli nutit do něčeho, co nechtějí, včetně sexu,” vysvětluje Majorová.

I lidé po šedesátce mají mít na paměti, že je třeba věnovat pozornost dostatečné ochraně před přenosnými sexuálními chorobami. V tomto ohledu, aby si oba noví partneři mohli užívat sex bez zábran, je vhodné zjistit o sobě nejprve po sexuální stránce co nejvíce, dodává.

Sedmdesát a více

Sex nemusí být tabu ani po sedmdesátce. Aby si ho ale mohl člověk užívat naplno, je třeba i v tomto věkovém období řešit zavčas věci, které by tomu mohly bránit - například nízký sexuální apetit. Velkou roli v tom hraje i psychika.