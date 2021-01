Jak protějšku sdělit, že potřebujete víc prostoru

Ve vztahu platí pravidlo – pokud se vám něco nezdá nebo nelíbí, řešte to. I z banality se totiž může stát rychle problém, který vztah nakonec zničí. Mít více prostorou ve vztahu hned neznamená, že svého partnera či partnerku nemilujete, jen možná jednoduše chcete něco trochu změnit.

Jenže jak to podat, abyste nezranili city dotyčného, případně to nepochopil zcela jinak? O to víc, když ho nechcete zranit?

Buďte upřímní v tom, co chcete

Ve vztazích obecně mohou velmi rychle nastat situace, kdy některý z partnerů začne toho druhého z něčeho podezírat. A to i v situacích, kdy pro to není vůbec žádný důvod.

Chtít ve vztahu prostor sám pro sebe je jednou z takových situací. Pokud nechcete, aby si váš protějšek začal okamžitě sám domýšlet, proč se najednou nevídáte tak často, sdělte mu přesně, co chcete a proč to děláte.

Případně si upřesněte, kolik volného času si představujete pro sebe a své potřeby, záliby.

Vybírejte pečlivě slova

I láska může začít někdy dusit. To ale neznamená, že to nelze změnit. Je jen třeba volit správná slova, kterými partnerovi sdělíte, že máte o vztahu trochu jiné představy než on, uvádí server Yourtango.

Rozhodně není třeba ihned dotyčného z něčeho obviňovat. Nikdo není školený na potíže, které mohou ve vztahu nastat, proto je potřeba naučit se ve vztahu vzájemně komunikovat a volit ta správná slova, která problém vysvětlí, ale druhému neublíží.

Zvažte a řešte obavy partnera

Ve vztahu by nic nemělo být jednosměrné. Pokud od partnera vyžadujete více prostoru nebo cokoli jiného, připravte se i na jeho argumenty, potřeby či obavy. Může být trochu zaskočený, překvapený či frustrovaný a možná bude také potřebovat svůj prostor, aby se s tím smířil.

Stejně tak neházejte za hlavu strach, který možná dotyčný bude mít z toho, že chcete vztah ukončit. Pokud to tak nemyslíte, ujistěte ho o tom. Pokud ano, buďte rovněž upřímní a sdělte to na rovinu.

Dělejte kompromisy

Žádat prostor pro sebe ve vztahu je v pořádku – pokud tak činíte s empatií. Žádáte-li něco po partnerovi, a on to respektuje, udělejte i vy nějaký ústupek a dejte mu najevo, že oceňujete to, jak situaci bere.