Jak poznáte, že žijete se sériovým monogamistou

„Pro sériové monogamisty je totiž typické, že se cítí nejpohodlněji ve vztazích. Jejich posedlost vztahy ale dospěla do takových rozměrů, že mezi jednotlivými vztahy nedělají nutné přestávky a s chutí skáčou ze vztahu do vztahu,“ vysvětluje psycholožka Vivian Dillerová a dodává, že tito lidé mají raději řetězec několika dlouhodobých vztahů než jeden vztah „na celý život“, do kterého by investovali veškerou svou energii.