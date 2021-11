Jak poznáte, že váš vztah postrádá zdravé komunikační návyky

Každý pár má vlastní styl komunikace, který mu nejvíce vyhovuje. Přesto existuje nejméně sedm ukazatelů nezdravých komunikačních návyků, které byste s partnerem měli z vašeho vztahu co nejdříve vyprovodit.

Pro pevný vztah je nesmírně důležité, aby partneři dokázali otevřeně mluvit o svých pocitech či obavách, a zároveň dokázali bez problému říct, co ve vztahu potřebují. Pokud se vám partner neotevírá nebo pociťujete, že před ním nemůžete být autentická, zdá se, že nežijete s pravým partnerem pro život.

„Je naprosto přirozené, že se partneři čas od času hádají. Nepřirozené je pouze to, že nedokážou o svých problémech nebo emocích otevřeně hovořit,“ říká expertka na vztahy.

„Skákání do řeči ale naznačuje netrpělivost a nezájem. V podstatě to vypadá, že partner nepotřebuje slyšet vaše názory,“ říká Colemanová a dodává, že postupem času může skákání do řeči přerůst ve velký problém.