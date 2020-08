Jak poznáte, že jste skutečně zamilovaní

Nejde ale jen o to, že na dotyčného koukáte kvůli jeho fyzické atraktivitě. Důvodem někdy až nezdravého „civění” na objekt svého zájmu bývá i fakt, že si přitom představujete společnou budoucnost, nebo alespoň nástin toho, jaká by mohla být.

„Jednoduše v dotyčném hledáte něco, co byste mohli mít společné,” popisuje pro server Independent Hekster. „Podobný způsob lásky můžete vidět u matky, která se neustále dívá na své novorozené dítě,” dodává.

„Síla lásky je v základu velmi primitivní,” uvádí Hekster. Co to znamená? Jednoduše to, že začne převažovat nad vaším logickým myšlením.