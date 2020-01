Jak poznat, že jste našli svoji spřízněnou duši

Zejména v počáteční fázi zamilovanosti máme tendence s partnerem trávit každou minutu. Pokud se ale zamilovanost promění v opičí lásku, je to špatně. Lidé ve zdravých vztazích chápou, že společně strávený čas je důležitý, ale to neznamená, že nemohou mít své vlastní koníčky a přátele, kterým se budou věnovat o samotě. Pokud s tím máte vy nebo vaše druhá polovička problém, nejspíš se ve vztahu necítíte bezpečně.

Nezáleží na tom, jestli se jedná o názor na politiku, jablečný koláč nebo to, co máte na sobě. Pokud si svého partnera vážíte, tak by pro vás měl být důležitý i jeho názor navzdory tomu, že se může lišit od toho vašeho.