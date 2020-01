Jak partnerovi přiznat lež

Zvolte správný čas

Tajnůstkaření vztahu škodí, a pokud v sobě máte lež, která vás tíží, měli byste ji co nejdříve odkrýt svému partnerovi. Výjimkou jsou chvíle, kdy víte, že vašeho partnera či partnerku čeká další den důležitá životní zkouška.

Ideální nejsou ani situace, ve kterých by si mohl partner ublížit, jako je například vaření. Nespoléhejte na to, že aktivita odvede pozornost od problému, proto si s partnerem raději v klidu sedněte a prozraďte mu, co máte na srdci.

Nevynechávejte informace, nedramatizujte

Nepodceňujte ani samotné sdělování zprávy. Nedramatizujte situaci více, než je potřeba. Snažte se být klidní a vyrovnaní. V žádném případě nezatajujte informace nebo neměňte skutečnosti. To by vedlo jen k dalším lžím.

„Vyhraďte si čas na to, abyste si ujasnili, co chcete svému partnerovi říct a jakým způsobem. Vynechte fráze typu: musíme si o něčem promluvit. Zveličování problémů by mohlo vést ke zbytečnému stresu, zvláště pokud se nejedná o závažnou lež,“ říká terapeut Kurt Smith pro Huffington Post.

Neobviňujte svého partnera

Lidé mají často tendenci ospravedlňovat své chování a zbavovat se tak své viny. Věty typu: „Podvedl jsem tě, protože ty jsi byla příliš zaneprázdněná naším dítětem,“ jsou zcela zbytečné a vůbec neomlouvají naše chování, říká Smith.

Vždy se snažte svému partnerovi poskytnout vysvětlení, aby vás mohl alespoň částečně pochopit, ale nikdy ho neviňte, byť jeho chování k vašemu selhání přispělo.

„Pokud budete plně zodpovídat za své chyby, vaše nečestnost bude lépe přijata,“ radí Smith.

Omluvte se

„Ačkoliv by tento krok měl být považován za samozřejmost, nevěřili byste, kolik lidí ho ve skutečnosti přehlíží,“ vysvětluje Smith. Ve své omluvě byste také měli dokázat, že je vám to líto a z jakého důvodu vám je to líto.

„Pokora a síla, které jsou potřeba při říkání takových věcí, pomohou partnerovi přijmout vaše přiznání.“

Mějte plán

Připravte se na to, že vás reakce vašeho partnera může překvapit. Dopředu se proto přichystejte na to nejhorší.