Jak muže ujistit, že o něj skutečně stojíte

Podobné vyznání jako to první dokáže stejné divy. Jakkoli to může znít jednoduše, každý člověk odvozuje velkou část své vlastní hodnoty od toho, že ví, že vás udělá šťastným. Když tedy muži řeknete, že ho respektuje, ceníte si toho, co dělá, i jeho samotného, má to pozitivní účinek.