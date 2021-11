Jak mít levnější svatbu

Dojetí, radost i těšení mají po zásnubách tendenci rychle opadnout. A to jakmile si snoubenci uvědomí, co všechno je třeba zařídit, a především, kolik to bude stát – jídlo, pití, květiny, šaty, výslužky, dekorace, pronájem… Jak se tedy nevydat z finančních rezerv?

Nejsnazším způsobem, jak na svatbě ušetřit, je uspořádat ji mimo svatební sezonu, od listopadu do května. Další tisíce ušetříte s našimi tipy.

Rozpočet

Obecnou radou svatebních poradců pro stanovení rozpočtu na svatbu jsou zkrátka a jednoduše vaše finanční možnosti. Sami se musíte rozhodnout, kolik peněz chcete investovat.

Zjistěte, zda se bude finančně podílet rodina. Tyto dary přičtěte k vašim rezervám – a rozpočet je na světě. Teprve teď můžete začít spřádat plány. Ušetříte si zklamání, že na své sny nemáte…

Hodně také ušetříte (nebo, chcete-li, budete si moci víc dovolit), pokud se domluvíte s hosty a místo věcných darů si budete přát peněžní příspěvek.

Není třeba se stydět, takový postup je běžný a velmi praktický. Vrátí se vám minimálně část toho, co do svatby vložíte.

Místo

Další možností, jak ušetřit, je situovat obřad, oběd i následnou oslavu na jedno místo. Platíte tak jeden pronájem a i na ceně jídel se snáze dohodnete. Navíc odpadají za přepravu svatebčanů.

Pokud už máte obřad a následnou veselici na různých místech, můžete nechat dopravu na každém z hostů.

Musíte ale nastavit pružnější časový harmonogram – dojezdy hostů obvykle bývají těžko předvídatelné. Jednou z nejlevnějších variant je kromě obřadu ve vlastním objektu venkovní svatba na veřejném místě. Ušetříte velmi, ale nevyhnete se cizím lidem.

Můžete také zapátrat mezi přáteli po někom, kdo má statek, stavení či chatu, kterou je vám ochotný na tento slavnostní den zapůjčit.

Hosté

Vytvořit seznam svatebních hostů, když máte omezený rozpočet, bývá rébus. Nejjednodušší je sepsat seznamy dva a ty pak propojit. První obsahuje hosty, bez kterých se neobejdete. Druhý všechny, které byste chtěli. Pak se při spojování do jednoho soustřeďte na ty, kdo jsou pro vás opravdu důležití.

Zásadním krokem je přiznat si, koho na své svatbě chcete vy a koho třeba vaši rodiče. Uvědomte si, že je to váš den – kompromisy pro klid v rodině jsou občas nutné, ale všeho s mírou.

Nejsnazším způsobem, jak na svatbě ušetřit, je uspořádat ji mimo svatební sezonu, od listopadu do května. Foto: Profimedia.cz

Vyšel vám počet hostů příliš vysoký, ale na seznamu nechcete nic měnit? Zvažte, zda všichni potřebují tzv. +1. Znáte partnery vašich přátel? Ne? Pokud se znají vaši přátelé mezi sebou, nebude problém, když tam budou sami. Vidíte…

Květiny a dekorace

Základem je volit lokální dodavatele a sezonní květiny, vyhnete se platbám za dopravu atd. Další možností jsou samosběrná zahradnictví, květinové dekorace si také můžete vytvořit sami. Zvolíte-li menší počet stolů, které ale budou velké, nebudete potřebovat tolik dekorací.

Zeptejte se floristky, zda nemá dekorace k zapůjčení. Je to levnější, než je kupovat. Dobře také poslouží zeleň ve vazbách, může jí být víc než dražších kvetoucích květin. Ty v zeleni zároveň i víc vyniknou.

Výzdoba se dá navíc přesouvat. Proč dekorovat obřad a oběd či oslavu zvlášť a platit tak víckrát?

Zapojte svou kreativitu. Nemáte některé dekorace vy, vaše rodiny či přátelé doma? Skvělou službu vám udělají vánoční světýlka, sušené květiny, přírodní dekorace, látky atd.

Na kytici nevěsty se šetřit nevyplácí. Potřebujete ale vývazky pro všechny svatebčany, nebo je dáte jen svědkům a rodičům?

Hostina a catering

Jídlo spolyká až 40 % všech nákladů na svatbu. To je hodně. Pečlivě rozvažte, co je opravdu potřeba. Na druhou stranu – hladoví hosté nejsou spokojení hosté, přes to nejede vlak.

Pokud to počasí ještě (nebo už) dovolí, zkuste variantu zahradní party, kdy každý z hostů přinese trochu toho, co dobře umí uvařit či upéct. Z vaší svatby se tak rázem stane malý kulinářský festival. Ten napeče pečivo, jiný donese pomazánky, kamarádka zase umí výborné saláty a někdo jiný pečené šneky… Vy můžete třeba zajistit suroviny na gril.

Při objednaném cateringu hodně ušetříte, když, stejně jako u květin, vyberete lokální a sezonní potraviny. Proč chtít v březnu dýňovou polévku a v listopadu čerstvé jahody, že? Domluvte se s kuchaři, kteří jistě znají své dodavatele, co vás vyjde nejlevněji, a zároveň tím uspokojíte chuťové buňky svých hostů.

Spousta květů se dá jíst. Využijte toho a svatební dort ozdobte místo drahým marcipánem jedlým kvítím.

Nebojte se stanovit pravidla ohledně alkoholu. Je běžné, že si tvrdý alkohol platí hosté sami a snoubenci poskytují šampaňské na přípitek, pivo, víno a nealkoholické nápoje. Můžete si také v místě oslavy domluvit určitý kredit. Když se vyčerpá, jede každý sám na sebe. To je ale dobré hostům sdělit předem.

Líbí-li se vám místo pro oslavu, ale ceny za alkohol jsou pro vás vysoké, zkuste se domluvit na tzv. korkovném. Zaplatíte poplatek a můžete si dovézt vlastní alkohol.

Opravdu vaši hosté potřebují výslužky? Na oslavě se většinou nesní všechno. Co radši připravit prázdné krabičky, kam si každý nabere něco s sebou? Nebo můžete hostům zajistit snídani, pokud jde o svatbu s přespáním.

Zábava

Největším výdajem této kategorie je živá hudba. Zapátrejte, zda nemáte přátele nebo přátele přátel, kteří mají kapelu, jež by vás bavila – mohli by to pojmout jako svatební dar pro vás. Ale i bez živé muziky to jde. Platformy jako Spotify nabízejí spoustu různých playlistů, ale můžete si vytvořit i svůj přímo na míru. Kompromisní variantou je pak DJ.

Šaty

Co si budeme povídat, svatební šaty bývají pro nevěstu (kromě ženicha) tím hlavním. A jsou drahé. Investice do kvalitních nových se může šplhat do desetitisíců. Slevy jsou fajn věc, ale omezují výběr.

Řešením je půjčit si je, ale i salonu zaplatíte několikatisícové půjčovné. Pak je tu možnost koupit si svatební šaty z druhé ruky. Existuje spousta svatebních bazarů s výběrem jednou nošených šatů. Nechat si upravit šaty po mamince či babičce také není špatný nápad, ovšem krejčová může stát i pár tisíc, pokud nemáte šikovné ruce v rodině.

Levnou, praktickou i zajímavou možností je prozkoumat nabídku konfekce či módních designérů. Tedy pokud netrváte na velkých bílých… Dlouhé šaty pro různé příležitosti není problém najít ani v bílé, navíc můžete natrefit na originální model, kterým se odlišíte od ostatních nevěst. Šaty pak obvykle (na rozdíl od typicky svatebních) můžete nosit i jindy…

Fotograf

Bez krásných fotek by to nebylo to pravé. Ceny profesionálních fotografů se ale mohou vyšplhat i na pětimístnou částku. Pokud nemáte mezi známými schopného fotografa, zkuste experiment.