Fáze rozchodu, kterými člověk prochází a musí se s nimi vypořádat

„Je v pořádku smýšlet o svém minulém vztahu pozitivně, vyhnete se tak hněvu a vzteku. Je ale důležité uvědomit si i to, co na něm bylo špatně, abyste si ho příliš neidealizovali,“ říká terapeutka Nicole Arztová pro Women's Health.

„Lidé mají tendenci analyzovat, co se stalo, kde byl problém a co způsobilo, že jsme se s partnerem rozešli. Jsme přímo posedlí drobnými detaily, které by mohly cokoliv znamenat,“ říká terapeutka Beverley Andreová.

Pokud máte všechny tyto kroky za sebou, gratulujeme. Zvládli jste to. Samozřejmě to ale neznamená, že nenastanou chvíle, kdy vám daný člověk nebude chybět. Bude. To je ale dobře. Znamená to, že jste spolu prožili hezké chvíle, které stály za to. Zároveň ale tyto chvíle patří minulosti a je na čase upřít veškerou svoji energii do nové, zářící budoucnosti!