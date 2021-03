Fáze lásky, kterým se nevyhne žádný pár

Filmy a romantické knížky naznačují, že po líbánkové fázi přijde drobná partnerská krize a neshody. A pokud partneři dokážou tyto problémy vyřešit, budou spolu žít šťastně až do smrti. Pravdou ale zůstává, že vztahy nejsou lineární, nýbrž cyklické.

Partneři, kteří dosáhnou poslední fáze vztahu, si rozhodně nemohou říct: „Uf, máme to za sebou!“ Naopak se musí připravit na to, že dříve nebo později se znovu dostanou do první či druhé fáze vztahu.