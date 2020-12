Důvody, kvůli kterým se lidé rozcházejí i po mnohaletém soužití

Jste s partnerem ve vztahu dlouhé roky a říkáte si, že takhle to už bude navždy. Ano, možná máte období, kdy ne všechno klape podle vašich představ, ale i tak stále věříte, že po letech společného soužití už nemůže existovat nic, kvůli čemu by vám hrozil rozchod. Dál od pravdy ale nemůžete být.

Je totiž poměrně jedno, jestli jste s partnerem pouhý rok, nebo třeba deset let, na vztahu se musí pracovat neustále, jinak hrozí nejen nebezpečná rutina, ale mohou se objevovat, případně prohlubovat, potíže, které nakonec vše ukončí. Na co si dát pozor?

Jedním ze zabijáků letitých vztahů bývá i rutina. Každodenní problémy a zvyky mohou pár velmi snadno dostat do stavu, kdy ve vztahu začne chybět spontánnost a dobrodružství.

„Pokud se k tomu přidá neochota se léčit, může to být dalším hřebíčkem do rakve upadajícího vztahu,” dodává.

Za rozpadem dlouhodobého vztahu mohou stát i různé závažné životní změny (ztráta práce, úmrtí v rodině, nemoc), kvůli kterým dotyčný přehodnotí dosavadní život a dojde k závěru, že už nepotřebuje to, co pro něj bylo dosud potřebné.

Nehledě na to, jak dlouho jste s partnerem ve vztahu, pokud udělá něco, kvůli čemu se budete cítit zrazena, může to vztahem dost otřást. „Nemusí jít jen o nevěru, ale třeba i finanční potíže,” dodává Boniorová důvody, které mohou zmařit vztah i po desítkách společných let.