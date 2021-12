Drobnosti, které ve vztahu potěší každou ženu

Říká se, že správný muž nečeká na Valentýna, aby svou milovanou potěšil právě v tento den nějakým velkolepým romantickým gestem. Také dobře ví, že velká gesta dokážou ohromit, ale také rychle vyprchat. Dobrá myšlenka vložená naopak do malých každodenních činností je tím pravým tajemstvím úspěchu.

Mezinárodně uznávaný řečník, autor řady knih a kouč osobního rozvoje James Michael Sama sestavil přehled hlavních „drobností“, které dozajista potěší každou ženu.

Pamatujte si jména jejích přátel

Řekla vám už několikrát, jak se jmenuje její nejlepší kamarádka, ale vy si to nikdy nepamatujete a označujte ji jako tu „s divným obočím“? Pokud si to i po několikáté neumíte zapamatovat, dáváte tím jasně najevo, jak moc neposloucháte, když o někom hovoří, a netýká se to přímo vás, dává Sama tip všem mužům, na co se soustředit.

Uklízejte po sobě

„Jeskynní muži nám všem ostatním již v dávných dobách přiřkli nespravedlivou pověst úplných bordelářů. Je načase to napravit,“ uvádí Sama.

Jak? Třeba tím, že budete udržovat své okolí čisté. A to ve všech možných scénářích.

Za prvé – máte vlastní byt, kde vás ona navštěvuje. V tom případě ocení, že ho udržujete v čistotě. Za druhé – bydlíte společně, v tom případě je čistota to zásadní. Za třetí – navštěvujete ji v jejím bytě, i tehdy je pomoc s udržením v čistotě vhodná. Ani jeden z příkladů není na splnění těžký.

Řekněte jí, jak se cítíte

Muži jsou známí tím, že mnohdy nebývají upřímní a zcela otevření ohledně svých vlastních pocitů. Proto každá žena ocení, když jí prokážete respekt a svěříte se s tím, co vám leží na srdci.

Do ničeho ji nenuťte

Výlety nebo jakékoli věci konané s pocitem viny nikdy nepřinášejí nic dobrého. Bez ohledu na to, jak malý problém za tím stojí. Proto svou něžnější polovičku do ničeho nenuťte.

Nekritizujte její výběr jídla, pití

„Opravdu budeš tohle jíst? Jsi si jistá, že chceš další drink?“ Pokud to chce, pak si asi je jistá. A o to víc si to užije, když vidí vaši kritiku.

Neodkládejte odpověď na její zprávy

„Pánové, nemusíte být přilepení k telefonu a reagovat ve vteřině, ale pokud vám žena pošle zprávu, buďte alespoň tak zdvořilí a odpovězte v rozumném čase. Ukážete jí, že je pro vás prioritou, i když zrovna nemáte moc volného času. Zabere to jen pár sekund,“ radí Sama.

Naučte se vařit

Pokud nemáte žádný základ, naučte se vařit alespoň dvě dobrá jídla, která jí jednou za čas připravíte, radí Sama. Nemusí to být rozhodně nic extravagantního. Obecně postačí, když si o vás třeba i při přípravě špaget pomyslí, že jste v kuchyni sexy.

Dopřejte jí masáž

Měla dlouhý a těžký den? A i kdyby ne, proč nevyužít příležitost k blízkému kontaktu a nedopřát jí relax a uvolnění, třeba v podobě masáže.

Vezměte ji na rande

Nezáleží na tom, jak dlouho jste spolu, nikdy byste neměli přestat randit. Ať už půjdete na večeři nebo procházku nočním městem, nikdy nenechte věci „zatuchnout“. Dejte jí důvod se pěkně obléknout a vyrazit ven.

Jdete si pro něco? Vezměte jí to také

Jdete do kavárny pro kávu? Vezměte jí také její oblíbenou. Jdete si večer pro sklenku vody? Nevracejte se s prázdnýma rukama. I když půjde o maličkost, ocení vaši ohleduplnost.

Nechte jí vlastní prostor

Jediné, co je horší než muž, který nevěnuje ženě dostatek pozornosti, je muž, který jí věnuje až příliš, tvrdí Sama.

Někdy si chce každá žena užít prostor jen sama pro sebe, číst si nebo se dívat na oblíbený pořad. „Respektujte to, poskytne jí to čas na uvolnění a relax, a bude vás za to milovat,“ nabádá kouč.

Poslouchejte. Jen poslouchejte

Muži řeší problémy přirozeně. „Když o nějakém uslyšíme, jsme nuceni pokusit se přijít s nějakým řešením nebo návrhem. Když vám ale žena svěřuje své potíže, nehledá to samé. Chce, abyste jen naslouchali a alespoň se pokusili problému porozumět. Nechce odpověď, ale podporu, aby na ni přišla sama,“ dává příklad Sama, jak celou věc řešit.

Jděte s ní nakupovat

Je sobota a přítelkyně chce jít nakupovat, tak proč nevyrazit s ní? Možná proto, že pro řadu mužů představuje nakupování doslova noční můru. Je čas to změnit.