Doba covidová milostným vztahům příliš nepřeje, mnohé Brity čeká sexuální půst

Současná doba nahrává pouze vztahům na pracovišti, jelikož to je jediné místo, kde setkání není zakázané, i když i v tomto směru na některých pracovištích již platí přísná pravidla. Navíc mnohé firmy přistoupily ve velkém k práci z domova.

Podle francouzského deníku Le Monde z této situace těží maximálně online seznamky. Například Tinder hlásí od začátku pandemie až 50% nárůst. Prostor pro flirt se pak z reálného života přesunul na sociální sítě a do prostředí videokonferencí.

Podle dat průzkumu společnosti Match.com se mnozí jedinci snaží najít partnera pro vztah za každou cenu, protože nikdo z nich neví, co bude zítra, a tak nechtějí nic ponechat osudu. Při hledání nových vztahů tak jedinci často slevují ze svých původních nároků.

Jediná výjimka se vztahuje na nesezdané páry s nezletilými dětmi, které se budou moci i nadále setkávat, přespávat u sebe a společně vycházet i ven. Ovšem i to bude mít značné omezení, protože tamní vláda chce povolit vycházky jen za účelem docházky do zaměstnání, do školy, k lékaři či na nákup.