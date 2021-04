Čtyři rady, jak se stát lepším partnerem i milencem

Radost také udělá, když po příjezdu domů partnerce sdělíte, že vám přes den chyběla nebo že jste se na ni těšili. Nestyďte se přivonět k jejím vlasům, radostně ji obejmout či políbit. Pokud odpoví s nadšením, dodá vám to na vzájemné sounáležitosti, která povede i k větší vášni v ložnici.

„Je hezké vědět, co má vaše partnerka ráda, ale ujistěte se, že to neděláte jen proto, abyste ji potěšili. Je důležité, abyste byli naladění na stejnou vlnu, protože pokud se snažíte soustředit pouze na techniku, může se vytratit vášeň a ze sexu se stane jednostranná záležitost. Snažte se proto přijít na způsob, při kterém byste byli vzrušení oba dva,“ říká terapeut Stephen Snyder pro Daily Mail. Sex by měl být spontánní a hravý. Pro přehnané přemýšlení není prostor.