Coming out dokáže obrátit život naruby, ale zároveň přinést velkou úlevu

Otevřeně mluvit o své sexuální orientaci není pro nikoho snadné. Jak ukazují průzkumy, mezi českou LGBT komunitou to zvládá asi jen 18 % lidí. Samozřejmě velmi záleží, v jaké komunitě se vyskytují a jak se k celé záležitosti staví jejich rodiny.

Společnost v tomto směru sice za poslední roky ušla kus cesty, lidé se u nás stali k odlišné sexualitě tolerantnější, a tedy i více než kdy předtím mohla celá řada jedinců přestat skrývat svou pravou identitu či sexuální preference, nicméně to neznamená, že by mezi námi o této komunitě nepanovalo stále mnoho předsudků. Patrné je to například při diskuzích kolem uznání manželských svazků mezi těmito lidmi.