Co ovlivňuje naše sklony k promiskuitě

Pánové rádi zveličují, aby vypadali jako větší borci, a dámy zase ubírají, aby nevypadaly jako lehké ženy. Vůbec by mě proto nepřekvapilo, kdyby se při důsledném šetření ukázalo, že ten rozdíl je menší a v některých sociálních nebo věkových skupinách skoro žádný.

V současné době to může vypadat, že dnešní mladé dívky mají méně zábran, pokud jde o sex a pohlavní styk. Nemyslím si však, že by v případě mladých lidí došlo k nějakému zásadnímu zvratu, pokud srovnáme jejich sexuální chování s promiskuitou předchozích generací.

Nic ale nesvědčí o tom, že by se Češi a Češky stali nějak nadprůměrně promiskuitními. Neroste totiž prudce počet pohlavních nemocí, interrupcí a sexuálních deliktů, které bývají častým následkem takového chování.

Se stejným odstupem bych vnímal i tvrzení toho typu, že nezávazný sex láká hlavně muže a ženy mezi 30 a 39 lety. Prý vědí, co od života stejně jako od partnera v posteli chtějí. Někteří to vědí, někteří ne, je to individuální.