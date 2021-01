Co dělat, když ve vztahu vládne nuda

Na druhou stranu je důležité poznamenat, že ani spokojenému vztahu neuškodí, když do něj vnesete nečekané impulzy. Nové koníčky i sbližující aktivity váš vztah utuží a dodají mu nový rozměr.

Práce, péče o rodinu, úklid domácnosti a spánek. Pokud se vaše denní náplň scvrkla do těchto čtyř aktivit, pak asi tušíte, že se nejedná o ideální stav. Zkuste do partnerského života implementovat plány a cíle, na které se společně budete těšit.

Dny se táhnou, minuty neutíkají a vy propadáte panice, že žijete po boku nesprávného muže? Nechte trudomyslnost stranou a raději zavzpomínejte na okamžiky, kdy jste se cítila šťastná a milovaná. Možná sama zjistíte, že šlo o chvíle plné smíchu, dobré nálady a vtipů. Nalaďte se na svého partnera a opět se přeneste do těchto bezstarostných okamžiků. Uvidíte, že to není žádná věda.

„Není jednoduché to udělat, avšak vykročení z komfortní zóny je jeden ze způsobů, jak do vašeho vztahu přidat více vzrušení,“ tvrdí psychoterapeutka Karra Lissyová.

Nemusíte nutně skákat bungee jumping, bohatě postačí, když s partnerem uděláte něco, co byste za normálních okolností neudělali. Co takhle po skončení koronakrize vyrazit společně na fotbal? A následně si vyjít do divadla, kam za normálních okolností chodíte s kamarádkou? Uvidíte, že tyto drobné změny dokážou s vaším vztahem hotové zázraky.