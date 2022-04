Co dělat, když vám partner připomíná rodiče

„Existuje psychologický fenomén zvaný rekapitulace původní rodiny. Ve zkratce ho můžeme vysvětlit tak, že se v dospělosti snažíme napravit to, co se v dětství nepovedlo,“ říká psycholožka Abrillová.

„Pokud se svými rodiči máte zdravý vztah, pak může být prospěšné žít s někým, kdo vám je připomíná,“ říká psycholožka Ramani Durvasulová pro Well and Good a dodává, že vás zřejmě přitahují zdravé vlastnosti, ke kterým patří respekt, laskavost a přívětivost.

„Možná vám na rodičích něco vadí, a tak chcete tyto negativní vlastnosti ‚opravit‘ alespoň na někom jiném. Pamatujte ale na to, že jakmile něčí vlastnosti změníte, pak se rázem promění celá dynamika vztahu,“ varuje psycholožka Abrillová. Ani psycholožka Ramani Durvasulová nefandí podobným vztahům.

„Za každých okolností myslete na budoucnost! Nebudou vás tyto společné vlastnosti jednou trápit? Přidají vám něco pozitivního do života? Zkuste si odpovědět na tyto otázky, protože většina lidí zapomíná hodnotit to, co jim vztah přináší,“ míní psycholog. Karin Abrillová zároveň navrhuje, abyste si promyslela, proč ve vztahu s dotyčným člověkem jste.