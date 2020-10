Co dělat, když jste ve vztahu, ale líbí se vám někdo jiný

„Než nad vztahem zlomíte hůl, zkuste nejprve zjistit, co vám v něm chybí a proberte to s partnerem. Třeba to uzná a poskytne vám to samé, co vás zaujalo u někoho jiného. Pak je problém vyřešen,” vysvětlila pro server Independent psycholožka Madeleine Mason-Roantreeová.