Cítím se zrazená, říká žena, která se po 20 letech dozvěděla o manželově tajemství

„Po dvaceti letech manželství, ze kterého vzešly čtyři děti, mi manžel prozradil, že je gay. Věděl to o sobě již od raného věku, jako mladík dost experimentoval, pak se ale rozhodl to ignorovat a zakotvit v heterosexuálním vztahu,” začala své vyprávění žena, která se po přiznání manžela dle svého vyjádření cítí zrazená a podvedená.

Po jeho přiznání ale najednou neví, čemu má věřit, a získala pocit, že celé jejich manželství bylo jedna velká lež. Nejtěžší je pro ni představa, jak to řekne jejich dětem, které jsou ve věkovém rozmezí 12 až 18 let.

Otázky typu: „Jak jsem mohla být tak slepá a ničeho si nevšimnout?” jsou podle jejího vyjádření v dané situaci více než časté. Velmi silným pocitem bývá v podobných případech i stud. Lidé se najednou stydí za to, že se něco podobného stalo právě jim, co si o nich budou myslet druzí a podobně.

I přes podobně nepříjemné odhalení to ale neznamená, že musel být celý vztah nutně lež, obzvláště po dvaceti letech. V dané chvíli je důležité jediné - nedusit v sobě nahromaděné emoce a nenutit se do ničeho, co by bylo nepříjemné.