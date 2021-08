Čím okouzlit muže, aby po vás toužil

Říká se, že pro mnohé muže je krása a celková přitažlivost ženy důležitá k tomu, aby si jí vůbec mezi ostatními všiml. Jakkoli velký podíl pravdy na tom je, ani to ale nemusí být zárukou úspěchu k delšímu udržení mužovy touhy. Alespoň to tvrdí Sean Jameson, vztahový odborník a zakladatel webové stránky Bad Girls Bible, která nabízí prověřené rady a tipy, jak si zlepšit sexuální život i vztah.

Na první pohled poměrně nepodstatná rada, říkáte si? Opak je ale pravdou. Pokud si i vedle vysněného muže udržíte vlastní koníčky, zájmy a přátele, uděláte pro sebe i vztah to nejlepší.

Perfektní partner aneb Jak věk ovlivňuje to, co nám přijde na druhém atraktivní

Pokud naopak hned dáte najevo, že bez něj nedokážete žít, rychle si zvykne na to, že i bez jakékoli snahy ho budete bezmezně milovat, čímž se jeho respekt začne pomalu vytrácet.

Čím víc o vás bude muset naopak „bojovat”, o to atraktivnější pro něj budete a čas s vámi si bude opravdu užívat.

I tato rada má skrytý význam. Jak by vás mohl muž bezmezně a bez výhrad milovat, pokud nebudete mít stejný postoj sama k sobě? Sebevědomá žena milující sama sebe je prostě sexy.

Máte-li k sobě určité výhrady, nezoufejte, i to se dá napravit, je jen třeba opravdu chtít. Chcete-li si vylepšit postavu, udělejte to. Nevíte-li si rady s módním stylem, poraďte se s kamarádkou či odborníky.

Podobné to je i v komunikaci s opačným pohlavím. Chcete-li ji zlepšit i ve vlastním vztahu, nebojte se mít ve svém okolí více mužských kamarádů či kolegů.

„Jakmile s mužem promluvíte, a on zjistí, že je s vámi nuda, velmi brzy ztratí zájem. V opačném případě s vámi bude chtít trávit co nejvíc času.”

Vedle zábavy jsou další způsoby, jak zapůsobit. Flirtování, škádlení či popichování jsou skvělým způsobem, jak rozvířit jeho emoce a přimět ho, aby ve vás viděl víc než kamarádku. Praktikovat se to dá v jakékoli konverzaci.

Jen je třeba i v tomto případě vědět, že nic se nemá přehánět. Pokud by se to příliš zvrtlo, mohl by opět ztratit zájem. Jak odhadnout, kde je ta pravá míra? Zkušenostmi.