Často vzpomínáte na sex s ex či máte erotické sny? Váš aktuální vztah postrádá vášeň

„Může to značit, že ke svým expartnerům stále chováte city, ale také, že vás prostě jen sex s nimi více bavil a naplňoval. Pokud platí to druhé, máte dobrou šanci svou současnou situaci zlepšit. Jednoduše si zkuste s partnerem či partnerkou promluvit o tom, co vás v sexu baví, co vás vzrušuje a naplňuje. V klidu a bez emocí si o tom popovídejte a nestyďte se. Je totiž velmi pravděpodobné, že i váš protějšek má nějaké nevyřčené touhy a uvítá možnost se o ně podělit,“ doporučuje Adam Durčák z Ruzovyslon.cz.