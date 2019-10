10 prvotních signálů, podle kterých poznáte, že vám vztah vydrží

V začátcích vztahu se často máme tendenci přetvařovat a snažit se tomu druhému ukázat se v co nejlepším možném světle. Pokud ale cítíte, že se v přítomnosti partnera chováte až překvapivě uvolněně a nemusíte přemýšlet nad tím, jak ho co nejvíce ohromit, pak máte slušný základ, na kterém lze stavět opravdový vztah.

Když si slíbíte, že si zavoláte, tak to dodržíte, a to samé platí v podstatě o všem? Důvěra a spolehlivost jsou základní kameny každého vztahu a je důležité vědět, že se na svého partnera můžete spolehnout v malých i velkých záležitostech. „Dodržováním smluvených věcí ukazujete, že máte zájem o zdravý vztah. Budujete tak důvěru, která má zase za následek růst intimity, pocitu bezpečí i pohodlí,“ uvedla psychoterapeutka Deborah Duleyová pro Huffington Post.

Je jasné, že na prvním rande se nehodí mluvit o minulých vztazích a věcech, na které nejsme zrovna pyšní. Postupně je ale důležité se o svoji třináctou komnatu podělit. „Chce to odvahu, vyspělost i vnitřní sílu, abychom partnerovi poodhalili naši méně navoněnou stránku a opravdu se otevřeli,“ dodala Duleyová. Jen tak ale můžete budovat vztah založený na upřímnosti.

Lidé ve zdravých vztazích si uvědomují, že táhnou za jedno lano. To znamená, že partnerův úspěch v nich nevyvolává žárlivost nebo pocit ohrožení, ale naopak mu ho přejí a chtějí ho s ním oslavit. „Ukažte svému partnerovi, jakou z něj máte radost, pochvalte ho a řekněte mu, že jste na něj hrdí. Jednou z nejhorších věcí ve vztahu je totiž nejistota vyplívající z úspěchu jednoho partnera,“ řekl terapeut Jon-Paul Bird.

Chcete se svým partnerem navázat vážnou konverzaci, zatímco on vás neustále přerušuje nebo sjíždí sociální sítě, zatímco říká, že vás poslouchá? Pak je na čase zvážit vážnost vašeho vztahu. Právě rozhovor totiž tvoří důležitou složku každého vztahu a parter by se k němu měl umět postavit. To znamená udržovat oční kontakt, vypnout či ztišit rušivé elementy a hlavně dávat pozor.