10 největších chyb, které ženy dělají ve vztazích

1. Neznáte svou vlastní hodnotu

Pokud se k vám muži nechovají hezky, máte pocit, že vás jen využívají nebo naopak, že jsou pro vás ti praví nedosažitelní, pak je zřejmé, že postrádáte sebejistotu a neznáte svou vlastní hodnotu.

Stejně je tomu i tehdy, když od mužů snášíte věci, které vám nejsou příjemné či které považujete za nesmysly nebo doufáte, že všechny ty věci, co vám na něm vadí, se časem změní.

„Pravdou je, že u lidí existují jen dva strachy: že nebudou stačit a nebudou milováni. Ironií je, že žádný muž si nemůže skutečně vážit ženy, která mu dovolí, aby se k ní choval nezdvořile,” vysvětluje na svém blogu kouč Dave Elliott.

2. Příliš spoléháte na mužskou energii

Problém udržet si vztah s mužem má i celá řada velmi úspěšných žen. Paradoxně je to dáno i tím, že hluboko uvnitř mají i tyto ženy obrovské pochybnosti o své vlastní hodnotě.

Svou mužskou energií, která jim pomáhá v kariérním úspěchu, bohužel často potlačují svou ženskou stránku.

Muži se pak vedle těchto žen necítí dobře, protože vedle nich pro sebe nevidí žádnou roli. A jak by také mohli, když přece tyto ženy zvládnou vše úplně samy...

3. Když chybí pochopení

Ženy, které chápou, jak muži fungují, oceňují je za jejich dary, ale i činy, dokážou velmi snadno i nepříjemného žabáka proměnit v prince.

Stejně tak se to může podařit ženám unaveným, frustrovaným či zklamaným životem. Je ale důležité si uvědomit, že jsou ženy mnohem složitější než muži, kteří jsou víceméně docela jednoduchá stvoření, která jsou připravena jim sloužit, pokud ale ví, jak je k tomu inspirovat či namotivovat.

„Každá žena by se tak měla snažit pochopit svého muže a oceňovat ho. Jedině tak ze sebe muž vydá to nejlepší a udělá vše, co je třeba, aby se žena stala jeho královnou,” dodává Elliott.

4. Pokud se ho snaží změnit

Není pro muže nic horšího než když při setkání se ženou, na kterou chce udělat dojem, pocítí, že je pro ni jen dalším projektem, který se chystá změnit a napravit.

Může se přitom jednat o kritiku oblékání, zesměšňování vzhledu, ale i konkrétního chování či dovedností.

Samozřejmě to ženy mohou myslet i dobře, často za to může jejich od přírody daná touha o někoho pečovat, nicméně i tak to pravděpodobně brzy vyústí ve velký problém.

V nejlepším případě jsou nevyžádané návrhy obvykle nevítané. V nejhorším se ale stanou urážkami. Pokud tedy cítíte potřebu někoho měnit, byť v dobrém, uvědomte si, že každý z nás chce být především oceňován za to, jaký je, a ne být haněn či ponižován za své „nedostatky”.

Než tedy řeknete svou „dobře” míněnou radu, zeptejte se nejprve sama sebe, jak moc by se vám líbilo, kdyby tu samou radu udělil někdo vám.

5. Když si neváží, co pro ně muži dělají

Druhý extrém tvoří sebestředné ženy, které postrádají vděk a chovají se tak, jako by jim muž něco dlužil. Berou tedy jako samozřejmost drahé večeře, luxusní pití, pobyty na krásných místech, ale přitom své partnery ponechávají neustále v nejistotě.

V podstatě tak dávají najevo jen to, že jsou s nimi jen kvůli dárkům a životnímu stylu.

Využívání druhých pro svůj vlastní zisk je nejen neatraktivní, ale také neobhajitelné.

6. Každý za sebe

Muži jsou většinou nastaveni tak, že své nejbližší chrání a zaopatřují. Jsou na to i náležitě hrdí a mnohdy kvůli tomu riskují i své zdraví či život.

I z tohoto důvodu starší muži po odchodu do důchodu upadají do depresí či předčasně zemřou, protože se poté již necítí být potřební. Tyto dvě věci jsou součástí mužské energie a jsou pro ně často otázkou života a smrti.

Podstatou ženskosti je zase vrozená touha pečovat o svého muže a starat se o něj. Bývá to také o reciprocitě a upřednostňování jeden druhého. Jakmile to jeden z nich nedělá a začne brát víc než dávat, pak se to na vztahu vždy ukáže.

Zdravé vztahy nejsou o braní. Každý by si měl tedy uvědomit, co druhému přináší na stůl, porozumět jeho řeči lásky, aby viděl, zda si ten druhý skutečně váží všeho, co nabízí.

7. Místo vzpomínek vytváří drama

Jak už jsme psali výše, muži jsou relativně jednoduchá stvoření, která se světem pohybují pomocí logiky a rozumu. Rádi dokazují svou hodnotu řešením problémů a ulehčováním věcí. V okamžiku, kdy nepracují, bývají bezstarostní. A pokud nevidí potencionální výhodu, zbytečně neplýtvají svým úsilím.

Proto i muže velmi záhy omrzí každé drama, které nastává v okamžiku emocionálních výbuchů ženy a když se neustále rozčilují.

8. Když chybí důvěra

Pokud má muž uvažovat o budoucnosti se ženou, musí věřit, že ho respektuje a stojí mu za zády.

Uvnitř každého malého chlapce je touha vyrůst, stát se hrdinou a dobrým partnerem, který udělá úplně vše, aby se pro svou milou stal skutečným hrdinou. Ve své podstatě by i položil svůj život, jen aby svou ženu a rodinu ochránil.

Aby tohle všechno ale ve vztahu fungovalo, musí mít ve své ženě důvěru, a tedy věřit, že i ona s ním má ty nejlepší úmysly.

9. Příliš brzy svazující

Častou chybou je, že ženy o vztahu začnou uvažovat velmi záhy po první schůzce, jednom polibku či milování.

V mužském DNA je ale zakódován primitivní pud preferující koncept svobody. Proto, když žena na muže se vztahem udeří příliš brzy, instinktivně se odtáhne.

Na vztah jako takový jednoduše muži potřebují více času. Chtějí se tak sami přesvědčit, že jim ženy nabízí skutečně něco lepšího, pak se své svobody vzdají zcela dobrovolně.

„Klíč k úspěchu je tedy v načasování. Nesnažte se hned od začátku muže tlačit do závazků a brát mu svobodu. Nechte toto rozhodnutí na něm,” dodává odborník.

10. Braní druhého jako konkurenci

Každý z nás ve vztahu potřebuje cítit, že si ho druhý váží a cítí uznání i vděk za vzájemnou lásku. Nejde tedy o dokazování, kdo je víc a kdo má větší potřeby.

Ve své podstatě jde o to, nalézt někoho, kdo vás prostě „dostane” a bude vámi rezonovat.