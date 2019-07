bok, Novinky

Když se početí potomka nedaří delší dobu, bývají to převážně ženy, které se mnohem více stresují a hledají všemožné způsoby, jak konečně otěhotnět. Na pořad dne tak mnohdy přijde počítání plodných dnů, zkoušení „zaručených” poloh, milování v určitou dobu atd.

Radost, chuť či dokonce touha je pro řadu z nich najednou nepodstatná. Jejich partneři se tak chtě nechtě přizpůsobují danému „kalendáři” sexuálních styků, což ale upřímně řečeno ne každý vydrží dlouho.

Podobný je i příběh jistého nejmenovaného muže, který se serveru Telegraph v jeho rubrice Rodina nějakou dobu pravidelně svěřoval, kterak se v jeho partnerském vztahu ze sexu stala přesně plánovaná a organizovaná činnost, a to vše kvůli úspěšnému početí potomka.

Užívání si versus mechanický akt

„Je 7.30 ráno po sexu a radost z něj se rychle vytratila. Dívám se na svou ženu, která si pečlivě zapisuje průběh a čas našeho milování do aplikace v telefonu, to vše v touze zajistit co nejlepší příležitost k tomu počít potomka. V tomhle honu za stvořením života ale současně něco zemřelo,” uvádí muž na počátku.

Stejně jako mnozí jiní i on má rád sex a bere ho jako podstatnou součást partnerského vztahu. Měl to štěstí, že se svou ženou si po této stránce více než rozuměl a oba si sex užívali. Tedy do doby, než začali mluvit o založení rodiny.

Od té chvíle se z radostného prožitku začala stále více stávat mechanická záležitost. Místo svádění a touhy začaly jejich sexuální život ovládat ovulační tabulky a zápisníky s přesnými časy milování.

Jelikož jsou oba manželé čtyřicátníci, jejich šance na přirozené početí vlastního potomka se automaticky poněkud snižují. Odbornou pomoc zatím odmítli, proto jim lékař doporučil jako nejlepší možnost pravidelný sexuální styk.

„Naivně jsem si myslel, že hon za početím bude vyvážen spontánním sexem a častým milováním kdekoli, na což jsem se velmi těšil. Realita je bohužel trochu jiná. Vše se muselo provést pečlivě a plánovaně v pětidenním plodném okně, ve kterém nás téměř na minutu uvedená aplikace naváděla, jak se chovat, měsíc po měsíci, znovu a znovu,” popisuje muž.

Pečlivě naplánované „akce”



„První den byl v pohodě, po delší době abstinence jsem se na něj velmi těšil. Druhý a třetí také. Čtvrtý a pátý ale už ne, intimita se vytratila a staly se z toho mechanické pohyby. Tlak na podání výkonu z nás vysál veškerou romantiku, moje žena vše seřadila a naplánovala, připadal jsem si jak kráva, která je připravena na dojení,” svěřil se.

„Vím, že bych měl být vděčný alespoň za tyto dny, které, ač to tak možná nevyzní, nejsou obecně nepříjemné. Dokonce se tomu oba společně smějeme, upřímně se o všem bavíme. I tak ale stále toužím po dřívější vášni a sobecky doufám, že až se nám to konečně podaří, vše se opět zlepší,” uzavírá svůj příběh.