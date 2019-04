Hanka Fifková, Právo

Pokud je příčinou mužova selhání psychika, bývá to složitější. Typickým pacientem je například mladý muž, se kterým se rozešla přítelkyně po několikaleté známosti. Ve vztahu s ní neměl se sexem a erekcí žádné problémy.

Po rozchodu začal hledat ženy na jednu noc. Možná si chtěl užít, nebo si něco dokázat anebo jen zapomenout. Ale ouha, hned při prvním pokusu se erekce nedostavila. Uklidňoval se tím, že je čerstvě singl a má v hlavě ještě pořád bývalou partnerku, což byla možná i pravda.

Místo aby si odpočinul a do nové fáze života vplul pozvolna, pustil se do hledání sexuálních dobrodružství jako buldozer. Říkal si, že to musí zlomit. Děl se však pravý opak. Každý další pokus znamenal nové selhání. Ale také stále hlubší pochyby o sobě samém, a nakonec i o svém fyzickém zdraví.

Jiným typickým příkladem je ženatý muž. Erektilní selhání se u něj objevilo ve chvíli, kdy měl stres v práci. To poslední, na co by měl doma chuť, byl sex. Potřeboval, aby to jeho žena pochopila a byla trpělivá, než náročné časy přejdou.

Stal se ale opak. Manželka na něj začala tlačit. Byla nervózní, že nemá o sex zájem. A dotklo se jí i to, když se jí ho povedlo svést, ale stejně z toho nic nebylo.

Dalším typickým pacientem je mladý muž na začátku pohlavního života. Na první milování se stejně nezkušenou partnerkou se pečlivě připravil. Zajistil, aby měli klid a postaral se v bytě o romantickou atmosféru. Když spolu seděli na sedačce a mazlili se, zdálo se vše zalité sluncem. Ale při pokusu o soulož dokonalá erekce nenávratně zmizela. A příště zas a přespříště znovu.

Erekce je pro zdárný průběh soulože nezbytná

Právě tohle znejistí některé muže natolik, že nejsou ničeho schopni. Je to nespravedlivé, protože se to obvykle děje mužům, kteří jsou zodpovědní a vnímaví k partnerce i k jejím potřebám. Přebírají za průběh milování větší zodpovědnost, než je zdrávo. A to je svazuje. Psychopatům orientovaným na sebe sama se něco podobného nestane.

Poruchy erekce trápí často i muže, kteří jsou zvyklí podávat bezchybné výkony. Na situaci, kterou nedokážou vyřešit velkým psychickým a fyzickým nasazením nebo vůlí, nejsou připraveni. I pro ně je typické, že čím víc se snaží o erekci, tím hůř jim to jde.

Psychicky podmíněné potíže se ztopořením mohou vzniknout kdykoli. Při startu pohlavního života, z nervozity, kvůli pocitu důležitosti chvíle atd. V trvalých vztazích pak obvykle ve chvíli, kdy se začnete do sexu nutit nad rámec svých potřeb nebo vás k němu nutí partnerka.

Případně tehdy, když se snažíte sexem vyřešit nějaký úplně jiný problém. Někdy může stačit jeden nepovedený pokus, aby se rozeběhl nekonečný řetěz opakovaných pokusů (to přece musíte zlomit) a opakovaných selhání (protože nejde o dobrý způsob, jak to zlomit).

Sebevědomí vám pak začne klesat a přidají se potíže ve vztahu. Partnerka si začne říkat: „Nemá někoho jiného? Líbím se mu? Líbí se mu to se mnou? Některé dvojice vzdají v této situaci sexuální život úplně a snadno pak může skončit i samotný vztah.

Řešení není tak složité

Musíte nejdřív rozlišit, jakého původu je váš problém. Pokud máte potíže jak při pokusech o milování s partnerkou, tak při masturbaci, kdy jste sám, v klidu a nepociťujete žádný stres, je čas navštívit lékaře.

Erektilní dysfunkce může signalizovat nějaké počínající zdravotní potíže. Třeba ztrátu pružnosti cév v těle, což se týká i cév na penisu. Dochází k tomu kvůli stárnutí organismu, ale i kvůli cukrovce, vysokému krevnímu tlaku a dalším nemocem.

Pokud je ale erektilní selhání vázané vysloveně na pokus o zavedení penisu do pochvy partnerky nebo erekce mizí v průběhu styku, a vy jste si jistý, že před dvěma dny bylo při autoerotice vše v pořádku, je řešení ve vašich rukách nebo v rukách vaší ženy. A to doslova.

Když vás erekce zklame, neházejte v tu chvíli flintu do žita. Domilujte se s partnerkou jinak. Uspokojte ji ústy nebo rukou. A o totéž požádejte i ji. Ale pozor. Až vás bude dráždit pusou, pusťte z hlavy, že to dělá proto, abyste pak mohli pokračovat v normální souloži. To byste si nepomohl. Jen si to prostě užijte, zapomeňte na starosti a pocit zodpovědnosti. Všechno s velkou pravděpodobností dobře dopadne.

Takhle to dělejte nějakou dobu. Milujte se výhradně nekoitálně. Vaše hlava se uklidní, když nebudete muset podávat výkon a neustále kontrolovat svou erekci. Navíc když orgasmus partnerky zajistíte jinak. K souloži se budete moci vrátit časem.

Pokud se ptáte, jestli to nebude partnerce vadit, tak s velkou mírou pravděpodobnosti nebude. Většina žen nepotřebuje k uspokojení soulož.

Důležitým orgánem je pro ně klitoris, a to, jak s ním partner umí zacházet. Jestli partnerka patří k ženám, na jejichž orgasmu se podílí citlivá vagína, pořiďte si vibrátor. Ale pokud bude trvat na souloži, i když jí vysvětlíte, co se děje, a požádáte ji o určitou míru součinnosti, pak dobré řešení neexistuje. Je mi líto, špatně jste si vybral partnerku. Ale to už je jiná kapitola.