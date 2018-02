1) Souhlasíte se sexem a pak se tváříte, jako byste mu udělaly obrovskou laskavost

Sex by měl být stejně příjemný oběma partnerům. Pokud tomu tak není, pak svému protějšku přiznejte, čeho byste chtěly v danou chvíli více a čeho zase méně. Nejhorší možný scénář je, když souhlasíte se sexem jen proto, že chce partner, a vy mu to pak vyčítáte nebo ho upozorňujete na to, že je to od vás laskavost, kterou by mohl mnohdy i v jiné formě oplatit.

2) Škrábání na zádech

Škrábání na zádech je jedna ze spousty věcí, které sice vypadají ve filmu sexy, ale v realitě tomu tak není. Ačkoliv si ženy při této aktivitě mohou připadat jako zkušené milovnice, podle DailyMailu se to mužům líbí jen opravdu výjimečně. Důvod je prostý. Zkrátka to bolí.

3) Jste příliš hlučná

Trochu postelového sténání zní většině mužům fantasticky, ale pokud sebou házíte, křičíte jako o život a nechtěně dusíte svého partnera polštářem, tak i ta největší vášeň rychle přejde. Nemluvě o tom, že je to trapné a bezohledné vůči spolubydlícím, rodičům, dětem či sousedům.

4) Chcete se společně dívat na porno a pak toho litujete

Většina mužů sleduje porno pravidelně a většina žen to také ví. V ženské hlavě se pak často odehrává boj mezi tím, jestli se tomuto „problému“ stavět odmítavě, nebo naopak společně zaexperimentovat. V rámci zachování zdravého vztahu se ženy uchýlí k experimentu, který ale často nedopadá dobře. Ženy totiž často překvapí fakt, co se mužům v pornu líbí nebo žárlí na danou herečku. Pokud víte, že alespoň jedna z těchto dvou věcí hrozí, raději si o tom s partnerem promluvte, a pokud je to z jeho strany nutné, nechte mu alespoň trochu svobody. Uvidíte, že to ocení.