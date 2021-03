Velikonoční kraslice maluje celý rok, zvládne jich přes tisíc

Postupně byl o její kraslice zájem z různých stran. Přišla za ní třeba kamarádka, že by je chtěla do jarních věnců.

„Další nabídku jsem měla ze základní školy, z družiny, abych tam dělala velikonoční dílnu pro děti a ukázala jim, jak se to dělá. Přibylo i pozvání na obecní jarmark Vítání jara na Čeladné. Kraslice se líbí stále,“ říká jejich tvůrkyně.

„Ale velký zájem je o bílá přírodní vejce, která namaluji různou barvou. Dnes už je to u nás doma tak, že každé vejce, které jde do jídelníčku, se musí vyfoukat,“ řekla Fedičová s tím, že kromě slepičích vajíček zdobí také husí a někdy i pštrosí. Zvládne jich přes tisíc.

„Je to příjemný relax na dlouhé zimní večery. Vlastně by se dalo říct, že na tvorbu kraslic využívám celý rok. Nejdříve vejce čistím, v létě je barvím a na podzim a v zimě je maluji. Je to opravdu dlouhý proces,“ podotkla Fedičová.