Zpátky k tužce aneb Proč je pro děti důležité psát rukou

Lepší schopnost učení a pochopení látky. Když děti něco čtou, pochopí to. Když si to napíší, zapamatují si to. Například ze studie z roku 2012, jež zkoumá části dětského mozku, které mají na starosti proces učení, vyplývá, že tyto části jsou velice aktivní, pokud děti používají tužku a papír. Mozek si díky kombinaci jemných pohybů prstů ruky a soustředění například lépe pamatuje tvar písmen a podobně. Jako by si vrýval informace do paměti. Při mechanickém ťukání do klávesnice se to neděje. Psát perem tedy v zásadě pomáhá lépe rozumět danému konceptu a posilovat paměť.