Zdeněk Godla: Na své svatbě jsem se jen tak točil dokola

Seriál Most! vám přinesl obrovskou popularitu. Promítlo se to i do množství hereckých příležitostí?

Byl to velký zlom. Od Mostu! se jako herec prakticky nezastavím. Předtím jsem točil vlastně pořád jen s Petrem Václavem, ale on teď hrané filmy nedělá, natáčí dokumenty.

Spolupracujete ještě?

Nedávno točil celovečerní film Il Boemo o skladateli Josefu Myslivečkovi a v něm jsem měl menší roli.

Krátce po premiéře Mostu! jste se nechal slyšet, že na herectví do budoucna moc nespoléháte, i když je o vás zájem. Jak to vidíte dnes? Změnil jste názor?

Nezměnil, myslím, že jednou to skončí. Samozřejmě jsem rád, že točím, kdo by nebyl, ale prostě si myslím, že to jednou musí skončit.

Nevěříte, že se v herecké branži můžete udržet?

Těžko říct, to záleží na tom, jestli o mě budou mít filmaři zájem.

Nechci jen točit, být na herecké práci závislý. Stojím nohama na zemi

Přece by vás nezvali, kdyby nebyli spokojení.

Jenže nejsem profesionální herec, nemám školy, nestudoval jsem DAMU...

To ale nejste jediný, kdo se stal hercem, i když herectví nestudoval.

Kdoví, možná ten zájem nakonec i potrvá. Ale nespoléhám na to. Když netočím, mám svoji práci. Máme rodinnou stavební firmu, ta je pro mě základ. Nechci jen točit, být na herecké práci závislý. Stojím nohama na zemi.

Jestliže se jako herec nezastavíte, neleze vám to natáčení už trochu moc do vaší práce? Nejsou na vás synové naštvaní?

To leze a dost, ale naštvaní naštěstí ještě nejsou. (směje se) My děláme menší zakázky, rekonstrukce bytů, koupelen a podobně, takže to není tak komplikované. Ale například bratranec staví rodinné domy na klíč, a skloubit práci v takové větší firmě dohromady s natáčením, to už by byl větší problém.

Ceny nemovitostí a stavebního materiálu v poslední době rychle stoupají, navíc se zdražily i energie. A druhým rokem zažíváme pandemii koronaviru. Je to nějak znát na zakázkách?

Je. Lidi začali šetřit na materiálech, místo luxusních volí běžnější, takže už si nenechávají rekonstruovat koupelny za sedm set tisíc. Jiní se sice rozhodnou rekonstruovat jádro, ale místo, aby ho nechali vyzdít, spokojí se třeba se sádrokartonem, to je vyjde levněji.

Jeho manželka je mu velkou oporou. V mládí ho prý vytáhla ze života věčného průšviháře. Foto: Profimedia.cz

Jestliže jdete od premiéry Mostu! z role do role, tak to asi některé i odmítáte. Podle čeho si vybíráte?

Je to tak, nejdu do všeho. Nejdřív si chci přečíst scénář, a když se mi to nezdá, roli odmítnu. Po Mostě! jsem například dostal nabídku točit kriminální film. Měl jsem hrát pasáka, který špatně zachází s holkama, ale to se mi nelíbilo, neuměl jsem si to představit. On se mi vlastně nezdál celý ten film, kvůli tématu, i když byl dobrý. Byla to krimi, ale taková... dost ošklivá, nepříjemná.

A já mám určitě radši komedie a role, ve kterých se cítím pohodově, dobře. A jsem rád, když to aspoň částečně můžu být já. I když už jsem samozřejmě hrál postavy, v kterých jsem toho ze sebe moc nenašel.

Většinou se tak cítíte?

Většinou jo, podle toho si je vybírám, ale třeba v Ordinaci zas až tak moc ne. Postava je sice fajn, saniťák Ludva je super, ale při natáčení si nemůžu moc měnit text, repliky si sice smíme trošku upravit „do pusy“, ale ne moc, nesmí se mluvit vulgárně...

Nemám takovou volnost, nemůžu si nic přidat jako třeba v Mostu!. Tam, když jsem se učil text ze scénáře, režisér Honza Prušinovský vždycky přišel, vyškubnul mi ho z ruky, roztrhal a chtěl po mně, abych improvizoval. V takovém případě se před kamerou cítím nejlíp.

Vídáte se někdy s partou z tohoto seriálu?

Občas si zavoláme s Martinem Hofmannem, nedávno jsem se potkal se scenáristou Petrem Kolečkem, ale Honzu Prušinovského jsem už dlouho neviděl. Možná teď něco točí.

Okolo Severky radši nechodím. Myslím, že už je mě všude moc

Kdyby za vámi přišel s novou rolí, chtěl byste taky ještě vidět scénář, když se vám s ním tak dobře točilo?

Já myslím, že ani ne! (směje se)

Kdy jste byl naposledy v hospodě Severka? I ta se stala ohromně populární, jezdili tam fanoušci seriálu z celých Čech.

Už ani nepamatuju. Já tedy radši okolo ani nechodím...

Proč?

Už je mě tam moc. Nedávno jsem udělal v Mostě nějakou reklamu na třídění odpadu, a když tam teď od nás z Chomutova přijedu, vidím se na všech zastávkách. To už mě pozná kdekdo, i ten, kdo nezná seriál. Nejspíš si to neříkám jen já, že jsem všude moc vidět, ale už si to musí myslet i lidi.

V seriálu Ordinace v růžové zahradě hraje sanitáře Ludvu s minulostí cirkusáka. Foto: TV Nova

V době vysílání seriálu jste ani nemohl jít s manželkou nakoupit, protože vás lidé zastavovali a fotili se s vámi. Už je to lepší?

To ještě pořád trvá, sám se tomu divím. Ale už je to trochu lepší. Tehdy jsem se ani nemohl jít někam najíst, protože jsem od toho talíře musel pětkrát šestkrát vstát. A teď se to na podzim zase přiživilo kvůli StarDance.

Ordinace měla taky takový vliv?

Měla. Do té doby jsem byl pro lidi popelář Franta z Mostu, ale jak jsem se objevil v Ordinaci, tak jsem byl Luďan.

Pokud by přišla nabídka na nějaký další dlouhodobý seriál, jako je Ordinace, měl byste na to ještě čas?

Určitě by mě to zajímalo. Ale pokud jde o termíny, to by věděla spíš moje agentka. Já mám po tom podzimu pořád ještě pocit, že moc času nemám.

To jsem pochopila. Na podzim bylo těžké vás zastihnout, kromě tréninků na StarDance jste měl spoustu práce.

V té době jsem ještě jezdil točit dva filmy na Slovensko, takže to pro mě bylo trochu náročnější. Doma jsem byl akorát jeden den v týdnu. To mě mrzelo, i kvůli vnoučatům.

Tak to se vám docela nešikovně sešlo.

To jo... Jeden z těch filmů ale měl být už dotočený, jenže byl odložený už od prvního covidu. Oba filmy jsou komedie. Jedna se točí pro televizi Joj, jmenuje se Villa Lucia. Druhá je Invalida a ta půjde do kin. Zahráli si v ní i slovenští rappeři Rytmus a Majk Spirit. Majkův brácha Tomáš k filmu napsal scénář.

Hraju tam Roma z osady, který jednoho dne najde hlavního hrdinu Gregora v kanále, potom, co ho někdo zbil a hodil ho tam.

To vypadá na trochu drsnější komedii... Jak to teď vypadá s další hereckou prací?

Brzy potom, co jsem skončil ve StarDance, jsem zase nastoupil do Ordinace, která se přesunula z Novy na Voyo. Kromě toho se teď objevila jedna komedie a jeden vážný film, celovečerák, ale to se teprve domlouvá, takže o tom nemůžu mluvit.

Když jste vypadl ze StarDance, vzal jste to sportovně. Pokud se ale podíváte zpátky, nemrzelo vás to přece jen?

Tak jasně, že mně to bylo nakonec líto. Měl jsem tam taky za tu dobu už kamarády a Terezka byla opravdu skvělá, takže mi chyběli. Jezdil jsem potom aspoň fandit.

Když porovnáte úplné začátky v soutěži s dobou, kdy jste vypadl, jak jste se jako tanečník cítil? Vnímal jste, jaký jste udělal pokrok?

Já jsem ze začátku vůbec nevěděl, o čem to je. A nevěděl jsem to asi měsíc a půl. Pravda je, že mě to tehdy moc nebavilo. Ale taky je pravda, že dlouho jsem do toho ani nechtěl jít. Byl jsem přemluvenej...

S tanečnicí Terezou Pruckovou zatančili ve StarDance paso doble na ruskou píseň A Tsygan idet. Foto: Petr Hloušek, Právo

Kdo to dokázal?

Manželka a hlavně moje agentka Vendy Fenclová, ta umí být opravdu přesvědčivá. Takže jsem do toho šel, ale začátek byl... no, učil jsem se to všechno krok po kroku. A protože jsem si pořád neuměl představit, jak to bude nakonec vypadat, nebavilo mě to.

Kdy se to změnilo?

Jak ty nové věci postupně přibývaly, časem se to nějak poskládalo. Začali jsme opravdu tančit, a to bylo najednou hezký. Tehdy se mi to začalo líbit a začal jsem tomu všemu věnovat víc pozornosti.

Vaše tanečnice to s vámi neměla lehké.

Neměla. Ani potom. Chvilku jsem motivaci měl, pak zase neměl... Mockrát mě musela přesvědčovat, že to stojí za to. Vždycky jsem do toho potom šel zase naplno, ale jakmile se mi nedařilo, motivace šla znovu dolů.

Nestal jste se teď mezi kamarády expertem na tanec?

To bych si nedovolil! Vždyť já celý život netancuju, a ani si nepamatuju, jestli jsem tancoval na vlastní svatbě. Myslím, že jsem se leda tak točil dokola.

Většinou to bývá tak, že my ženy máme o tanec větší zájem než chlapi. Máte to doma stejně?

Možná ano, jenže manželka už mě zná, takže mě nepřemlouvá. Nechá mě pařit a tancuje s někým jiným.

V tom se tedy nic nezměnilo ani po StarDance?

Myslím, že ne. Ostatně tam, odkud pocházím, žádný tanec ze soutěže ani nepoužiju.

Na ples byste tedy nešel?

Asi i šel, ale netancoval bych, protože bych si připadal, že ze sebe dělám frajera, že to umím.

Stává se, že o soutěžící ze StarDance bývá zájem právě na plesech, pořadatelé je zvou na vystoupení. Přijal byste to?