Z bývalé narkomanky úspěšnou tenisovou hráčkou

„Bylo mi sedmnáct let, když jsem se v práci dozvěděla, že přes ulici se koná jeden večírek. Do té doby jsem nevěděla nic o alkoholu ani drogách. Na večírku se ale bujaře pilo a na stole ležel kokain. Nevěděla jsem, co to je, tak jsem to vyzkoušela spolu s ostatními. Od té doby se to už jen vezlo,“ říká.