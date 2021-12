Will Smith: Jsem lepší táta než manžel

Ve filmu natočeném podle skutečného příběhu hraje Will Richarda Williamse, otce a trenéra budoucích tenisových hvězd, dnes světově proslulých tenistek Venus a Sereny. „Otec Williams měl totiž geniální plán, jak dostat své dcery z ulic tehdy drsného a obávaného města Compton v Kalifornii na světovou tenisovou scénu. Věděl, že téměř nemožného může dosáhnout jen vytrvalostí a neochvějnou vírou v rodinu. Dostalo mě, jak svým dcerám říká: ,Nikdo nikdy nerespektoval Richarda Williamse, ale budou respektovat vás.‘ A který táta by nebyl pyšný, kdyby se mu něco takového povedlo?“ ptá se Will Smith.

V hlavní roli životopisného dramatu Král Richard: Zrození šampiónek, ve kterém hraje otce Sereny a Venus Williamsových. Foto: Vertical Ent.

Sám staví rodinu na první místo a otcovství bere velice vážně. Prozrazuje, že tento příběh ho přiměl ohlédnout se za svým rodičovstvím v prvním manželství s herečkou Sheree Zampinovou. „Vzpomínám si jako dnes, když jsem přivezl malého Treye domů a došlo mi, že jsem plně zodpovědný za jeho život, že teď je to na mně. Bylo mi čtyřiadvacet. Neměl jsem se s kým poradit, se svým otcem jsem dobrý vztah neměl.“

Když se manželé po dvou letech rozešli, Will přiznal, že selhal jako manžel. Ještě těžší ale podle něho bylo obnovit vztah s Treyem, kterému je dnes už devětadvacet a patří mezi jeho nejlepší kamarády. „Hraní mi jde, to se ale s výchovou dětí nedá srovnat. Na rodičovství nefungují žádné poučky, vychovávat děti je vlastně umění,“ říká Will, který se při výchově dalších dětí z druhého manželství s herečkou Jadou Pinkettovou snažil být tím nejlepším otcem.

Jako džin ve strhující hrané adaptaci animované klasiky Aladin (2019). Foto: Profimedia.cz

„Naší hlavní starostí vždycky bylo, abychom co nejlépe ohlídali rozvíjející se kariéru našich dětí a udrželi ji pod kontrolou, což nebylo zvlášť u teenagerů vystavených neustálému tlaku úplně jednoduché. Vyšlo to. Jaden (23) je emotivní po mně, nasává emoce jako houba, hraje, dělá do muziky a vymýšlí nové technologie. Willow (21) taky hraje, zpívá, píše texty, jen se dívá na svět víc realisticky. Ani jeden si ale nedovedl představit, že by dělal něco jiného než showbyznys, a myslím, že z nich rostou zajímaví umělci,“ poznamená pyšně Will.

Z baviče a rappera megahvězda

Dnes si populární herec, producent, skladatel, scenárista a režisér rád zavzpomíná na své dětství ve Filadelfii, kde mu ve škole říkali Princ - díky jeho vybranému chování i tomu, jak elegantně se uměl dostat z průšvihů. V době, kdy spolu s diskžokejem Jazzym Jeffem vytvořili rapové duo, si začal říkat The Fresh Prince. Jejich první album He’s DJ, I’m the Rapper (1988) mělo ohromný úspěch a muzikantský tandem za něj dostal cenu Grammy. „Dalo se tušit, že to nedopadne dobře, když jsem se stal v necelých dvaceti boháčem. Nejspíš bych býval skončil špatně. Osud mi ale přivál do cesty producenta Bennyho Medinu, který mě obsadil do úspěšného komediálního seriálu Fresh Prince, který se vysílal šest let. To mě zachránilo.“

Úspěch na filmovém plátně mu pak přinesla vynikající akční sci-fi Den nezávislosti. Pak jen dál prokazoval herecký talent, a to jak ve sci-fi a akčních komediích, jako byli Muži v černém nebo Mizerové, ve westernu Wild, Wild West, tak ve věrném ztvárnění slavného boxera Aliho, ale i v dramatu Štěstí na dosah, ve fantasy Hancock či později v akční sci-fi Suicide Squad. „Akční sci-fi mám moc rád, ale někdy je to skoro přes čáru, jako například ve sci-fi Blíženec. Tam jsem si ve dvojroli stárnoucího elitního vraha Henryho Brogera a jeho vlastního klonu Juniora doslova sáhl na hranice svého herectví,“ svěřuje se s tím, že je neuvěřitelné, co dnes dokážou vizuální efekty, které ho omladily na třiadvacet.

Je úžasné, jak neuvěřitelný úspěch Bad Boys mají. Taky jsem je produkoval, což je další věc, která mě baví

Akční komedie a produkce

Rozený vypravěč a komik ale tvrdí, že ani nejlepší sci-fi nemá na povedenou akční komedii. Jedna z nich - Bad Boys - se rozvinula do celé filmové série. „Točím to se svým kamarádem Martinem Lawrencem už od roku 1995, poslední zatím byli Mizerové navždy, příští rok uvidíte Bad Boys 4. Je úžasné, jak neuvěřitelný úspěch Bad Boys pořád mají. Taky jsem je produkoval, což je další věc, která mě nesmírně baví,“ dodá spokojeně.

S Martinem Lawrencem ve vynikající akční komedii Mizerové navždy (2020). Foto: Profimedia.cz

Pyšný je jak na produkci svého Krále Richarda, tak na Štěstí na dosah (2006). V tom si zahrál i jeho syn Jaden, stejně jako v Karate Kid, tam dokonce po boku legendárního Jackieho Chana (2010). „Příští rok natočíme Karate Kid 2, na to se moc těším.“

Otevřené manželství

Nedávno Willovi udělala velkou radost Willow, když se dostala na seznam 100 nejvlivnějších lidí roku 2021 podle prestižního časopisu Times. „Willow spolu s matkou Jadou a babičkou Adrienne jsou velice populární díky své práci v televizním pořadu Red Table Talk, kde otevřeně diskutují o nejrůznějších společenských tématech, každá z pohledu své generace, to je skvělé.“

Víte, že...

Křesťanskou víru mu vštípila babička, o které mluví jako o nejlepší duchovní učitelce.



V roce 2018 provedl hinduistický náboženský rituál Aarti ve svaté řece Ganga. Řekl, že cítil hluboké spojení s hinduistickou spiritualitou a indickou astrologií.



Tentýž rok oslavil své 50. narozeniny bungee jumpingem z vrtulníku v Grand Canyonu.



Vlastní rezidence na Floridě, v Los Angeles, v rodné Filadelfii a ve Švédsku.



Politicky se hlásí k liberalismu, vášnivě hraje šachy a bingo, miluje také videohry.



Právě v jedné z těchto debat se Will veřejně přiznal, že žijí s Jadou v otevřeném manželství. Vysvětlil, že manželství pro ně nemůže být vězením a že on i jeho žena měli v průběhu let jiné vztahy. Což ale nezměnilo nic na skutečnosti, že vychovali své děti, jak nejlépe uměli. „Sám jsem měl hodně komplikovaný vztah s otcem, který mimo jiné popisuji ve své audioknize Will, která vyšla teď v listopadu. I proto jsem chtěl být svým dětem daleko lepším tátou, než jakého jsem měl já sám,“ dodá na závěr Will Smith.