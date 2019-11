Will Smith: Budu žít a hrát jen tak, abych nikdy nebyl uvězněn jako džin v lahvi

Akční thriller oscarového režiséra Anga Leea je příběh o Henrym Broganovi, stárnoucím elitním vrahovi, pracujícím pro vládu, kterého začne pronásledovat tajemný mladík, jeho vlastní klon. Je nejen rychlejší, ale také je schopen předvídat každý jeho pohyb.

Trailer k filmu Blíženec Video: CinemArt

„Teprve později Henry Brogan zjistí, že před pětadvaceti lety byly jeho geny použity k vytvoření jeho přesného já, Juniora. A nyní musí s touto mladší verzí, která ho má zabít, bojovat. Zároveň chce ale Juniora zachránit a zabránit mu, aby se nevydal ve zkorumpovaném systému stejně temnou cestou jako on sám,“ přibližuje roli Will Smith a pokračuje:

„Obě postavy jsem mohl hrát jen díky ohromující vyspělé technice a umu Angea Leea. Bez tohoto vizionáře by tento akční thriller světlo světa nespatřil. Je neuvěřitelné, jaké vizuální efekty dokázal vytvořit, aby mě omladily a vypadal jsem na třiadvacet! Je to něco téměř nepochopitelného. Hrát Henryho Brogana i Juniora pro mě představovalo zcela novou hereckou výzvu,“ prozrazuje.

Film Blíženec slibuje hodně napětí a nečekaných zvratů. Foto: CinemArt

Je tedy jasné, že tento film slibuje hodně napětí a nečekaných zvratů v dramatickém stylu, který je hodný jen Big Willieho, jak mu fanoušci říkají. Dnes už si jen málokdo vzpomene, jak to s ním vlastně začalo.

Narodil se jako druhý ze čtyř dětí učitelce Caroline a Willardu C. Smithovi, leteckému veteránovi a majiteli firmy na chladicí zařízení, dětství prožil na západním předměstí Filadelfie. Už na škole si vysloužil přezdívku Princ. To pro jeho vybrané chování i proto, jak elegantně se uměl dostat z nepříjemných průšvihů.

Později mu k ní ještě přidali Fresh, což ve slangové hantýrce znamená ohromný. Dostal ji v době, kdy spolu s diskžokejem Jazzym Jeffem vytvořili rappové duo. Bylo mu dvanáct.

O osm let později vyšlo jejich první album He’s the DJ, I’m the Rapper (1988). Mělo ohromný úspěch a muzikantský tandem za něj dostal cenu Grammy. Ani ne dvacetiletý Bill se stal boháčem. Koupil si dům, začal utrácet za šperky a auta a málem zbankrotoval.

V úspěšném komediálním seriálu Fresh Prince (1990–1996) se Will poprvé setkal v roce 1994 se svou budoucí ženou Jadou. Ta se tehdy ucházela o roli jeho přítelkyně, ale neuspěla, protože byla příliš malá. Foto: archiv TV Prima

Naštěstí pro něho v roce 1989 potkal známého spisovatele a producenta Bennyho Medinu, který Willa později obsadil do úspěšného komediálního seriálu Fresh Prince.

Za šest let, co se udržel na televizních obrazovkách, Will získal cenné herecké zkušenosti a poznal už tehdy slavné černošské špičky – Billa Cosbyho, Whoopi Goldbergovou, Sidneyho Poitiera a Denzela Washingtona. Právě ten ho ještě v průběhu seriálu doporučil režiséru filmu Šest stupňů odloučení (1993) Fredu Schepisimu, ve kterém Will slavil svůj první úspěch na širokém plátně.

Mezi hollywoodské jedničky ho pak vynesla vynikající akční sci-fi Den nezávislosti (1996).

Od konce devadesátých let už Will jen dál prokazoval herecký talent, ať v akčních komediích jako Muži v černém, Mizerové, ve westernu Wild Wild West, nebo ve věrném ztvárnění slavného boxera Aliho, ale i v dramatu Štěstí na dosah, ve fantasy Hancock či v romantických komediích Hitch: Lék pro moderního muže nebo z posledních let Focus (2015) s půvabnou Margot Robbie.

V povedené komediální sci-fi Muži v černém si opakovaně zahrál s Tommym Lee Jonesem. Foto: archiv TV Prima

Tehdy bulvární tisk napsal, že Will a Margot prožili erotické scény a milostný románek nejen před kamerou a připomenul, že spolu hráli hned rok nato v akční sci-fi Sebevražedný oddíl.

Herci to nekomentovali, na zprávy reagovala jen Willova manželka, herečka a producentka Jada Pinkettová, s tím, že je na podobné fámy zvyklá a že si o jejich manželství, ve kterém mají nádherné, dnes už dospělé děti Jadena (21) a Willow (18), nemusí nikdo dělat starosti.

Ve filmu Focus (2015) se Will coby podvodník zamiluje do začínající podfukářky Margot Robbie. Bulvární tisk tehdy spekuloval, že se románek odehrává nejen na plátně. Foto: archiv TV Nova

Will sám staví rodinu na první místo a bere otcovství velice vážně. „Naší hlavní starostí vždycky bylo, abychom co nejlépe ohlídali rozvíjející se kariéru našich dětí a udrželi ji pod kontrolou, což nebylo, zvlášť u teenagerů vystavených neustálému tlaku, úplně jednoduché. Nic jsem jim nezakazoval, jen jsem zdůrazňoval, že musejí převzít odpovědnost za své činy. Nejspíš to fungovalo, protože se za ně v žádném případě nemusíme stydět.

Jaden je emotivní po mně, hraje, dělá do muziky a vymýšlí nové technologie. Willow taky hraje, zpívá, píše texty, jen se dívá na svět víc realisticky a s matkou a s babičkou otevřeně mluví o sexualitě. Ani jeden z nich si ale nedovede představit, že by dělal něco jiného než showbyznys, věřím, že z nich vyrostou zajímaví umělci.“

Na rodinné fotce z roku 2016 (zleva) s Treyem, Willow, Jadenem a manželkou Jadou Foto: Profimedia.cz

Na závěr Will ještě zavzpomíná na džina z Aladina, který mu přirostl k srdci.

„Potom, co Robin Wiliams geniálně namluvil jeho animovanou verzi z roku 1992, přemýšlel jsem, co bych mohl postavě ještě dodat. Jakmile jsem ale do toho mohl zapojit rap a muziku, věděl jsem, že to dám. Vznikl z toho nádherný velkofilm, kde bylo úplně všechno včetně speciálních efektů. A musím se pochlubit, že mi ta modrá barva náramně slušela,“ řekne s úsměvem a dodá:

„Důležité pro mě bylo i poselství z Aladina. Poté, kdy jsem při něm oslavil padesáté narozeniny, jsem si řekl, že už budu žít a hrát jen tak, abych nikdy nemohl být uvězněn jako džin v lahvi,“ končí moudře všemi oblíbený Will Smith.

Jako modrý džin v digitální verzi dobrodružné fantasy Aladin. Foto: Falcon