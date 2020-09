Vetřelci v češtině: kdy vadí, kdy naopak pomáhají

Herdek, to je slov! A jistě, herdek, to není nic jiného než ordog, maďarský výraz pro čerta.

Jazykové perly trousí také mediální zástupci rozesílající tiskové zprávy. Z jedné jsem se před časem dozvěděl, že jistý výrobek se dostane na trh v období „back to school” (doslova zpátky do školy, tedy na přelomu srpna a září) nebo že kurýrní služby během „lock-downu“ (uzavření, myšleno obchodů v době karantény) posílily.

Angličtina ovládá svět informačních technologií neboli IT, ale i v něm se v našem prostředí najdou výjimky. Počítač je stále častější než computer (comp), používáme taky klávesnici, prohlížeč, složky, pracovníky v IT jsme si počeštili na ajťáky a asi nejkreativnějším domácím slovem v této oblasti je zavináč, tedy znak, jenž je součástí e-mailové adresy.

Sousedství s jedním ze světových jazyků a stovky let útlaku češtiny pod nadvládou habsburské monarchie se v našem slovníku musely projevit. Obrozenci nahrazovali německá slova novými výrazy nebo je řádně počeštili (Teller - talíř, Knödel - knedlík), mnoho výrazů ale spadlo do hovorové mluvy a slangu, kde zůstaly dodnes.

„To je pech. Vercajk nebyl v richtiku, ale imrvére trucoval, ausgerechnet když jsem v komoře šmirgloval fošnu na kredenc. Aby to bylo sichr, zacáloval jsem v krámu radši dva nové - do foroty, k tomu štafle a kýbl. Dobrej kauf. Nejsem cimprlich, ale nelajsnu si, aby to nějakého machra rozšmelcovalo. Za to by mě fotr mašinfíra pěkně vypucoval a ještě bych vyfasoval flastr. Vercajk jsem pošteloval, kamrlík vypígloval a dal si šlofíka.“