Valentýn je komerce, proč ale nevyužít příležitost ozvláštnit si večer

Foto: Oriflame Parfémovaná voda Infinita - jejím klíčovým tónem je jasmín velkokvětý z prosluněných svahů francouzského městečka Grasse, 399 Kč; Yves Rocher Parfém Comme Une Evidence - harmonie výrazné a čisté vůně, 744 Kč; This is Love! by Zadig & Voltaire - příběh lásky na první pohled, od 1490 Kč; Intimacy Pink - dámský parfém pro sebevědomé ženy s výraznou květinovou vůní, Marionnaud 1999 Kč; Dolce & Gabbana The Only One Eau de Parfum Intense - smyslná ženskost, kterou definuje důmyslně sofistikovaná fúze květinových a orientálních tónů, od 1390 Kč; Nová vůně Narciso Rodriguez for him Bleu Noir Extreme, od 1790 Kč; John Varvatos Nick Jonas Silver, Notino 1508 Kč