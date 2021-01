Typy kamarádů, které je dobré mít nablízku

To, že se známe se spoustou lidí, ještě neznamená, že jde o skutečně dobré přátele. Mnohdy jde spíše jen o kamarády a známé. Být dobrým přítelem jednoduše nemůže být každý.

Zatímco některé ve svém životě chceme, ale ne zrovna potřebujeme, u některých je to naopak. Jsou to jednoduše lidé, kteří svojí osobností a přístupem k životu obohacují i ten náš.

Základem je alespoň jeden skutečný přítel – ten, kterému se můžeme kdykoli s čímkoli svěřit, vyplakat se mu na rameni, aniž by nás soudil. Jsou ale i další typy lidí – kamarádů, které je dobré mít poblíž.

Smíšek, vtipálek

Každý z nás by měl mít nablízku osobu, která nás dokáže rozesmát bez ohledu na to, jak špatný den jsme měli. Nejde v první řadě o člověka, kterému bychom se svěřili. Je to ale někdo, kdo nás dokáže zvednout ze dna. Je to jednoduše náš životabudič, taková káva ve světě kamarádství.

Aktivní kamarád

Jde o kamaráda, kde je schopen nás vždy dostat ven z domu někam za zábavou. Někdy do fitka na cvičení, jindy do kina či na výlet kola nebo kamkoli jinam. Je to člověk, díky kterému jsou v našem životě „zajištěny” potřebné sociální aktivity.

U žen je v tomto případě obvyklá „nakupující” kamarádka, může být ale třeba také z čtenářského či jóga kroužku. Muži mívají více na auta „zaměřené” kamarády, kamarády přes poker či cokoli podobného. Ti všichni nám dovolují ukázat a užít si tu část sebe, která by jinde byla odmítána.

Kamarád motivátor

To je jednoduše ten, který nejen sebe, ale i další lidi ve svém okolí dokáže motivovat k tomu plnit si své sny a přání. Jednoduše vidí v druhých jejich potenciál a nebojí se jim to připomínat.

„Líný” kamarád

Zdá se být protipólem proti kamarádovi motivačnímu. Je to ten, který nám jednoduše čas od času jen tak zavolá, že leží u televize a sleduje oblíbený film či seriál. Miluje svoji pohodu, stejně jako my tu svou, a umí nás v tom podpořit a pochopit.

Nejlepší na tom ale je, že tito kamarádi ve skutečnosti vůbec nejsou tak „líní”. Mají práci, rodinu a povinnosti jako kamarádi motivační, jsou jen o něco víc pohodlní a umí si udělat více prostoru sami pro sebe než mnozí z nás. Tím jsou pro nás určitými hrdiny, kteří se mohou v životě hodit.

Dlouholetý kamarád

Jde o člověka, který je v našem životě už hodně dlouho. Téměř žádné období našeho života mu není cizí, netřeba tak něco složitě vysvětlovat, když zabrousíme do minulosti.

Umělecky založený kamarád

Může jít o milovníka hudby, obrazů, filmů či jiné tvorby. Je to někdo, kdo nás dokáže vytáhnout z komfortní zóny a ukáže nám i něco jiného. Pozve na výstavu, kterou bychom jinak nikdy nenavštívili, do exotické restaurace či představí cokoli dalšího, co nám život jednoznačně obohatí o něco nového.

„Bláznivý” kamarád

Nejspíš ho má poblíž každý z nás. Je to někdo, kdo je odvážný, spontánní, někdy až trochu bezohledný, miluje dobrodružství. Miluje život a inspiruje nás, abychom také někdy zariskovali. Jednoduše nám připomíná, že život nemusí být nudný.

„Nudný” kamarád

I toho nejspíš má každý z nás. Je to někdo, u koho neprojevujeme zrovna nadšení, když nám volá, i tak jeho hovor přijmeme. Pokud jich je víc, není to dobré, ale jeden v životě se „snese”.

Většinou je to osoba, která je milá, dobrosrdečná, jen si na náš vkus možná dost často stěžuje nebo opakovaně řeší nepodstatné detaily. I přesto, že nám to někdy vadí, takového člověka i tak vyslechneme, protože pak máme pocit, že jsme dobří přátelé, když je to potřeba. A to je pocit, který zahřeje na srdci.

Kamarád „odjinud”

Udržujete občasný kontakt s někým, koho jste kdysi potkali na táboře, na výměnném pobytu či kdekoli jinde, kde jste už víckrát nebyli? To je dobře, rozhodně takový kontakt nepřerušujte. V době sociálních sítí to rozhodně není nic, co by se nedalo splnit.