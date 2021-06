Tři styly topů, které budou kralovat letošnímu létu

Letošní trendy hovoří jasně, do módy se vracejí tzv. crop-topy, tedy zkrácené topy nad pupík. Nosí se nejčastěji v kombinaci s džínami nebo sukní do pasu. Dovolit si je proto mohou i ženy, které se pyšní křivkami. Jaké typy topů a halenek nesmějí uniknout vaší pozornosti?

1. Levi's, 1799 Kč. 2. F&F, 349 Kč. 3. & Other Stories, orientační cena 999 Kč. 4. H&M, 699 Kč. 5.

1. & Other Stories, orientační cena 1250 Kč. 2. & Other Stories, orientační cena 1250 Kč. 3. H&M, 199 Kč. 4. H&M, 349 Kč. 5. H&M, 299 Kč

Pod asymetrické topy je obzvláště důležité volit správné spodní prádlo. Ramínka od podprsenky by působila zbytečně rušivým dojmem (to platí i pro ta průhledná). Zvolte proto pro jistotu balkonovou bezešvou podprsenku bez ramínek v tělové nebo černé barvě.

Pro milovnice výstřihů máme dobrou zprávu, letos se vracejí do módy opravdu hluboké výstřihy do písmene V. Vybírat můžete mezi topy se špagetovými, ale i tlustými ramínky. Do parných dnů jistě oceníte modely z lehkého úpletu. Na večer se pak hodí saténové modely, které působí luxusním dojmem.